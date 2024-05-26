بعد تصريح وهبي..الفنادق تستغني عن طلب عقد الزواج للكوبل المغربي
هبة بريس – قسم التحرير
بدأت بعض المؤسسات الفندقية بالمدن السياحية الكبرى، بالغاء مطالبة الزبناء بعقد الزواج للمبيت ، وذلك عقب كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، عن عدم قانونية هذا المطلب.
ونشرت عدد من الوحدات الفندقية قرار الغاء مطالبة الزبناء بعقد الزواج للمبيت والتي تم تداوله على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي .
وكان رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين عزيز مكنيف، قد طالب بعقد اجتماع عاجل للجنة لمناقشة تصريحات وزير العدل، عبد اللطيف وهبي حول عدم قانونية مطالبة الفنادق النساء بعقود الزواج.
وذكرت المراسلة، أن طلب عقد هذا الاجتماع يأتي استنادا إلى مقتضيات النظام الداخلي لمجلس المستشارين، وبناء على النقاش الذي يعيشه الرأي العام حول مضمون جواب السيد وزير العدل بمجلس المستشارين خلال جلسة الأسئلة الشفوية.
ودعت المراسلة، إلى حضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي هذا الاجتماع، الذي سيناقش الموضوع انطلاقا من نموذج مطالبة الفنادق الزبناء بوثيقة عقد الزواج.
ويعيش قطاع الفنادق في المغرب على إيقاع الجدل الذي أثاره تصريح لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، مفاده أن طلب المؤسسات الفندقية لعقد زواج للنزلاء الذين يريدون الحصول على غرفة هو أمر “لا سند قانوني له”.
واعتبر وهبي، خلال مداخلة له بمجلس المستشارين ، الثلاثاء، أن مطالبة الفنادق للمواطنين بتقديم عقد الزواج قبل الموافقة على منحهم غرفا “عمل دون سند قانوني”، قائلا: “20 عاما وأنا أبحث عن السند القانوني الذي يدعم طلب هذه الوثائق، ولم أجده، إن من يطلب هذه الوثائق مخالف للقانون ويجب متابعته قضائيا”.
21 تعليقات
برافو كفى تدخل في الحرمات، افضل معرفة اثنين في غرفة فندق او شقة على ان يكونا في الشارع العام او غابة او سيارة او شاطئ …….الخ. على الاقل يمكننا تتبع الجرائم مثل العنف الخ بسهولة حيث بوجد الكاميرات، ومن يخاف من اطفال الزنا فهم موجودون ب او بدون حرمة ووسائل الوقاية موجودة
كفانا نفاقا وتدخلا في الحياة الخاصة للناس وشكرا
لا تكرهوني بل اكرهو رأيى ☺️
مبروك عليكم. دبا أراك الفساد. او ما تنساوش تجيبو معاكم الكاميرات و الأفارقة والكلاب ديال الخميسات.
ما يهم أصحاب رؤوس الأموال هو جمع المال فقط ولو على حساب الدين والأخلاق إنها الليبيرالية المتوحشة المبنية على جمع المال سواء كان من حلال أم حرام فلا مجال فيها للعواطف أو الرحمة، بل الغاية هي المصلحة، هي الحصول على أكبر المنافع و الامتيازات، إنه اقتصاد الريع و الجشع و الطمع و سلب الآخرين قوتهم و حقوقهم فلا يعطى للعمال و الفقراء سوى النزر القليل و الفتات..
النص القانوني الذي لا يعرفه معالي وزير العدل موجود ومعمول به ولا يجهله الا جاهل بالقانون
وهو الفصل 501 من القانون الجنائي الذي ينص على ما يلي:
“يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبالغرامة من خمسة آلاف إلى مليوني درهم، كل من أعد أو ساهم في إعداد وكر للدعارة أو البغاء أو الفساد، أو ساهم في استغلاله أو إدارتها أو تشغيلها بصفة مباشرة أو غير مباشرة أو قدم المساعدة لأي شكل من أشكال الممارسات الإباحية أو الجنسية الغير مشروعة.
الضوء الأخضر للفساد جهارا …
خافو الله ربي قادر يصيفط موجة تهز الفنادق كاملين.اتقو الله…
بدينا كندخلو ونخرجو فالهدرة والمبادئ تم ضربها عرض الحائط .حسبي الله ونعم الوكيل..
لا حول ولا قوة إلا بالله تشجيع على المنكر والفحشاء.اللهم انصر الاسلام ..
اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا عزيز ياجبار..
على الفنادق اللا يستقبلوا بائعي الهوى الا بعقد شرعي..
مشينا فيها ها الزنزال والجفاف الله وعلم آش جاي بعد هادا القرار يجب أن نصلي صلاة الجنازة على الزواج ونحتفل بالقادم الجديد الحرام الله ادنا في الضو مشينا فيها
هي كارثة عظمى أن طبقت خاصة ونحن مقبلون على فصل الصيف الذي يقبل فيه السياح الأجانب إلى المغرب..ستنتشر الدعارة بشكل رهيب ولن يقتصر ذلك على النساء فحتى الرجال المتزوجون سينجذبون للشهوة الحرام فعلى المغاربة بذل كل ما يستطيعون لإيقاف هذه الكارثة التي ستضرب الأسرة المغربية في الصميم.
نسأل الله أن يعذبك في الدنيا قبل الاخرة ماتركت بابا للنيل من دين الله وشرائعه في هذا البلد الا فتحته، نسأل الله ان يلعنك فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض انت ومن ساندك
اللهم يارب اهلك هذا الفاسد المفسد في أقرب وقت. لقد خرب الأسرة المغربية ومازال في فساده.
ٱمين يارب
بعدما أن تحقق هذا الطلب. غدا وهبي سيخرج لنا بملف جديد من الملفات التي تطالب به بعض الجمععيات….. الإجهاض. العلاقات…..
بدأو كايوصلوا الهدف المنشود ارا برع الفنادق الان ستصبح مثل الملاهي الليلية والنهارية هههههههههههه لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا و عند الله سنحاسبكم و الله إن العين لتدمع لما وصلنا إليه مع هذا الوزير خاصة
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الى اين يا أمة الإسلام ؟
مقاطعة الفنادق
ام فقط مهاجمة شخص دون اخر
نطلب من وزير ان يكون مسلم ولا نطلب من صاحب الفندق او العمال به ان يكونو مسلمين
كما اننا نتجاهل الزبون ونسلم امرنا على انه ليس بمسلم
تشجيع فاحشة وعلاقات رضائية بشكل غير معلن حسبي الله ونعم الوكيل
اللهم إنا هذا منكر
” إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين أمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والأخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ”
حسبنا الله ونعم الوكيل في كل المسؤولين المقصرين والمتخاذلين المحتالين والخونة للملة والأمة الإسلامية قاتلهم الله أنى يؤفكون وجعل كيدهم في نحورهم وجعل تذبيرهم في تدميرهم والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى ٱله أجمعين ومن تبعهم إلى يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم