جمعية “تحويلات وكفاءات “تنظم الأسبوع الثقافي المغربي بمدينة ايبيني سير سان

نظمت جمعية “تحويلات وكفاءات ” التي يترأسها الاخ ميمون اليزيدي الأسبوع الثقافي المغربي بمدينة ايبيني سير سان من 17 إلى 26 ماي، ويشتمل على معرض للمنتوجات التقليدية المغربية وانشطة فنية متنوعة، واستضافة كفاءات مغربية بالخارج.

وتشارك المبادرة الوطن أولا ودائما في هذا الأسبوع برواق خاص بها كما تشارك المبادرة المغربية الفرنسية بباريس ونواحيها بحضور ومساهمة العديد من الأعضاء منهم أعضاء المكتب التنفيذي.

وقد مثل المبادرة الوطن أولا ودائما في هذا الاسبوع الأخ الرئيس عزيز رباح الذي زار المعرض خلال يومي السبت 18 والأحد 19 ماي 2024.

وكانت هذه الزيارة مناسبة لتقديم المبادرة للعديد من مغاربة العالم الذين زاروا المعرض وأبدوا اهتمامهم للتعرف عليها، واستعداد بعضهم العمل في إطارها أو التعاون معها.

كما كانت الزيارة مناسبة للقاء بعض الكفاءات المتميزة من مغاربة العالم بفرنسا للتحاور حول آفاق التعاون لما فيه مصلحة الوطن والجالية.

وقد تضمنت الزيارة اجتماعا مع بعض أعضاء المكتب التنفيذي للمبادرة الفرنسية المغربية حيث انصب النقاش حول النقاط التالية التي ستقترح على المكتب للتداول:

– الانفتاح على الكفاءات والجمعيات ذات الاهتمام المشترك

– توسيع عمل المبادرة في جهة باريس وضواحيها لخلق تنافسية بين المدن

– الإسهام في تنظيم ملتقيات جهوية بالمغرب خلال الصيف المقبل بحضور الجالية

– تنويع أنشطة الاسبوع الثقافي المغربي بناء على أولويات واهتمامات الجالية

– اقتراح برنامج تنافسي بين جمعيات المبادرة بالخارج.