خدمات إدارية متنوعة لفائدة مغاربة سرقسطة

هبة بريس _ يسير الإيحيائي _

يتواصل تنزيل ورش التعليمات الملكية السامية للملك محمد السادس وسياسة القرب التي تنهجها وزارة الخارجية والتعاون الإفريقي بخصوص إيلاء الأهمية البالغة لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالمهجر .

وفي هذا الإطار ومع إقتراب عطلة الصيف لهذه السنة ، نظمت القنصلية العامة للمملكة بجهة (تاراغونا_ ليريدا _ آراغون ) اليوم السبت قنصلية متنقلة إلى مدينة “سرقسطة”، شملت خدمات إدارية متنوعة إستفاد منها مغاربة المنطقة في ظروف جيدة ومريحة.

وتضمنت الخدمات التي أشرفت عليها القنصل العام “إكرام شاهين” رفقة الوفد القنصلي المصادقة على التوقيعات ، تسجيل الولادات والوفيات ، تجديد جوازات السفر البيوميترية وسحبها ، تسليم البطائق الوطنية والوثائق العدلية إضافة إلى تقديم عدد من الاستشارات القانونية والإدارية للراغبين فيها .

وقد حصرت المصالح القنصلية عدد المهاجرين المغاربة المستفيدين من تلك الخدمات في أزيد من 2000 شخص قدموا من مختلف المناطق، وعبروا عن إستحسانهم وتنويههم لهذه العملية المتكررة التي ذأبت القنصلية العامة لجهة (تاراغونا _ ليريدا _ آراغون ) على القيام بها بصفة منتظمة تشمل جميع الجهات والأقاليم التابعة لدائرتها القنصلية.

تبقى الإشارة أن جهود فعاليات النسيج الجمعوي تقوم كعادتها بالتنسيق والتنظيم لهذه الحملات ضمانا لحضور أكبر عدد من المغاربة المعنيين بإنجاز وثائقهم الإدارية.