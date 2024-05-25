PARIS, FRANCE - AUGUST 14: Achraf Hakimi of Paris Saint- Germain passes the ball during the Ligue 1 Uber Eats match between Paris Saint Germain and Strasbourg at Parc des Princes on August 14, 2021 in Paris, France. (Photo by David Rogers/Getty Images)

أشرف حكيمي يحرز كأس فرنسا مع باريس سان جرمان

2024-05-25 / 23:29
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توج باريس سان جرمان بطلا لمسابقة كأس فرنسا في كرة القدم للمرة الخامسة عشرة في تاريخه بعدما تغلب على ليون 2-1، السبت 25 ماي، على ملعب “بيار موروا” في ليل في المباراة النهائية.

وسجل عثمان ديمبيليه (22) والإسباني فابيان رويس (34) هدفي باريس سان جرمان في المباراة الأخيرة لنجمه الدولي كيليان مبابي بألوانه، والإيرلندي جاك أوبراين (55) هدف ليون

2024-05-25 / 23:29
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‫6 تعليقات

  2. يارب احفظ هذآ الأسد لقبته بالأسد لأنه يستحق هذا اللقب نتمنى له مسيرة موفقة والمزيد من العطاء ولكن يجب عليه ان لا ينسى بلده المغرب الذي هو بلده ووطنه الأصلي.

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  4. اللاعب اشرف حكيمي لاعب كرة قدم تبارك الله عليه أعطى بصمة مميزة وقوية في المونديال قطر الله يحفظ من شر ما خلق.

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  6. نتمنى له أن يحقق جميع الألقاب وان يصبح لاعبا على صعيد العالمية مع لا عبين كبار; والمزيد من العطاء..

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