أشرف حكيمي يحرز كأس فرنسا مع باريس سان جرمان
توج باريس سان جرمان بطلا لمسابقة كأس فرنسا في كرة القدم للمرة الخامسة عشرة في تاريخه بعدما تغلب على ليون 2-1، السبت 25 ماي، على ملعب “بيار موروا” في ليل في المباراة النهائية.
وسجل عثمان ديمبيليه (22) والإسباني فابيان رويس (34) هدفي باريس سان جرمان في المباراة الأخيرة لنجمه الدولي كيليان مبابي بألوانه، والإيرلندي جاك أوبراين (55) هدف ليون
6 تعليقات
حكيمي لاعب كرة قدم بامتياز وخصوصا يذكرنا بكأس العالم في قطر المونديال.
يارب احفظ هذآ الأسد لقبته بالأسد لأنه يستحق هذا اللقب نتمنى له مسيرة موفقة والمزيد من العطاء ولكن يجب عليه ان لا ينسى بلده المغرب الذي هو بلده ووطنه الأصلي.
نحن جد فخورين جداً بلاعب اشرف حكيمي شرف المغرب في باريس سان جرمان.
اللاعب اشرف حكيمي لاعب كرة قدم تبارك الله عليه أعطى بصمة مميزة وقوية في المونديال قطر الله يحفظ من شر ما خلق.
مزيدا من التألق وستجد نفسك أكثر راحة مع باريس سان جرمان ياسيد اشرف حكيمي.
نتمنى له أن يحقق جميع الألقاب وان يصبح لاعبا على صعيد العالمية مع لا عبين كبار; والمزيد من العطاء..