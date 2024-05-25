أشرف حكيمي يحرز كأس فرنسا مع باريس سان جرمان

توج باريس سان جرمان بطلا لمسابقة كأس فرنسا في كرة القدم للمرة الخامسة عشرة في تاريخه بعدما تغلب على ليون 2-1، السبت 25 ماي، على ملعب “بيار موروا” في ليل في المباراة النهائية.

وسجل عثمان ديمبيليه (22) والإسباني فابيان رويس (34) هدفي باريس سان جرمان في المباراة الأخيرة لنجمه الدولي كيليان مبابي بألوانه، والإيرلندي جاك أوبراين (55) هدف ليون