“أبو عبيدة ” يعلن أسر جنود اسرائليين بغزة والجيش ينفي
أعلن المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أبو عبيدة اليوم السبت أن مقاتلي الحركة أسروا جنودا إسرائيليين أثناء القتال في غزة.
لكن الجيش الإسرائيلي نفى الواقعة، وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه “لا وجود لأي واقعة اختطف خلالها جندي إسرائيلي”
17 تعليقات
أبو عبيدة رجل من رجالات حماس..
القصص يجب أن يطبق على الإسرائيليين..
اللهم انصرهم نصرا عزيزا يارب العالمين..
اللهم انصرهم نصرا مبينا وسدد رميهم واتبة اقدماهم يارب
كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة
اللهم إنصر الشعب الفلسطيني والمقاومين في غزه وفلسطين يارب
اللهم انصر اخواننا
اللهم احفظهم
يجب قتل جنود الاحتلال الإسرائيلي…
اللهم نصرك الذي وعدت
اللهم انصر اخواننا المستضعفين في فلسطين
اللهم انصر اخواننا المجاهدون في غزة
اللهم نصرك القريب العاجل يارب العالمين
نصر من الله و فتح قريب ،تشرح القلب
نصر من الله وفتح قريب ان شاء الله
نصركم الله وحفظكم
اللهم نصرك الذي وعدت اللهم آمين يارب العالمين
نصركم الله ايديكم الله