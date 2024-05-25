وزيرة الدفاع الاسبانية تصف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بأنها “إبادة جماعية “
وصفت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغاريتا روبليس اليوم السبت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بأنها “إبادة جماعية حقيقية”.
وقالت روبليس خلال مقابلة متلفزة: “لا يمكننا تجاهل ما يحدث في غزة، وهو إبادة جماعية حقيقية”.
وأكدت أن اعتراف مدريد بدولة فلسطينية ليس تحركا ضد إسرائيل، بل خطوة عملية للمساهمة في “إنهاء العنف في غزة”.
وأردفت: “هذا ليس ضد أحد، هذا ليس ضد دولة إسرائيل، هذا ليس ضد الإسرائيليين الذين نحترمهم”.
وجاءت تصريحات روبليس خلال مقابلة أجراها معها تلفزيون (تي.في.إي) الرسمي، ويأتي هذا التعليق ترديدا لما قالته يولاندا دياث نائبة رئيس الوزراء الإسباني التي وصفت قبل أيام الحرب في غزة بأنها إبادة جماعية.
بدوره، قال وزير الشؤون الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، السبت، إن “الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها محكمة العدل الدولية، والتي تضمنت قرار وقف الهجوم الإسرائيلي في رفح، إلزامية ونطالب بتطبيقها”.
14 تعليقات
بعض الدول الغربية الغير مسلمة احسن من الدول العربية المسلمة
موقف محترم وقوي
كل التحيه لهذا الموقف الشجاع وهذا البلد الحر
يا رب انصر اخواننا في فلسطين
كل الاحترام اسبانيا
ربنا يكثر من امثالك
شكرا احرار العالم
نصر من الله وفتح قريب باذن لله
عاشت فلسطين وانتصرت غزة
فعلت مالم يفعله الأشقاء العرب
وما الله بغافل عما يعمل الظالمون
وحسبنا الله ونعم الوكيل
الله أكبر ولله الحمد
ياربي نصرا قريباً
الله أكبر ولله الحمد
حسبنا الله ونعمه الوكيل