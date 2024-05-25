وزيرة الدفاع الاسبانية تصف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بأنها “إبادة جماعية “

وصفت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغاريتا روبليس اليوم السبت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بأنها “إبادة جماعية حقيقية”.

وقالت روبليس خلال مقابلة متلفزة: “لا يمكننا تجاهل ما يحدث في غزة، وهو إبادة جماعية حقيقية”.

وأكدت أن اعتراف مدريد بدولة فلسطينية ليس تحركا ضد إسرائيل، بل خطوة عملية للمساهمة في “إنهاء العنف في غزة”.

وأردفت: “هذا ليس ضد أحد، هذا ليس ضد دولة إسرائيل، هذا ليس ضد الإسرائيليين الذين نحترمهم”.

وجاءت تصريحات روبليس خلال مقابلة أجراها معها تلفزيون (تي.في.إي) الرسمي، ويأتي هذا التعليق ترديدا لما قالته يولاندا دياث نائبة رئيس الوزراء الإسباني التي وصفت قبل أيام الحرب في غزة بأنها إبادة جماعية.

بدوره، قال وزير الشؤون الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، السبت، إن “الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها محكمة العدل الدولية، والتي تضمنت قرار وقف الهجوم الإسرائيلي في رفح، إلزامية ونطالب بتطبيقها”.