طرفاية .. أشغال التقطيع تتسبب في إندلاع حريق بسفينة “أرماس”

إندلع حريق صباح اليوم السبت 25 ماي 2024 في سفينة السلامة الجانحة بسواحل طرفاية والتابعة لشركة الاسبانية “أرماس” نتيجة أشغال التقطيع التي تخضع له السفينة منذ أيام.

وتدخلت سفينة القطر “العبور” التابعة للوكالة الوطنية للموانئ بميناء طرفاية، لاخماد الحريق في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم، مستعينة بألياتها في اخماد الحرائق ومحاضرة تطوره ، مع الحيلولة دون تبعات على البيئة البحرية المحلية.

و كانت الجهات المسؤولة قد تفاعلت مع مطالب الفعاليات المهنية الداعية إلى إزاحة القطعة البحرية الجانحة منذ سنة 2008 ، حيث تم الترخيص لشركة هولندية معروفة باسم “كول سلفاج” للقيام بعملية تقطيع و ازاحة ركام السفينة العالقة بالسواحل المحلية.