المنتخب المغربي لمبتوري الأطراف يتأهل إلى نهائي الكان

تأهل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم لمبتوري الأطراف إلى نهائي كأس إفريقيا للأمم للعبة (مصر 2024)، التي تحتضنها القاهرة إلى غاية 27 ماي الجاري، بفوزه على نظيره النيجيري بستة أهداف مقابل هدفين، في مباراة النصف التي جمعتهما، اليوم السبت.

ويواجه المنتخب الوطني في المباراة النهائية، التي ستقام بعد غد الاثنين، الفائز من مباراة نصف النهائي الأخرى التي ستجمع بين المنتخب الجزائري ونظيره الغاني.

وحجز المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم لمبتوري الأطراف أيضا تذكرة التأهل لكأس العالم المقبلة لهذا التخصص التي ستجري أطوارها سنة 2026.

وكان المنتخب الوطني المغربي احتل المركز الخامس خلال كأس العالم الأخيرة التي احتضنتها إسطنبول من 30 شتنبر إلى 9 أكتوبر 2022.