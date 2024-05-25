قصد التصدي لتهريب الحشيش والهجرة ..”فوكس المتطرف “يطالب بنشر الجيش قبالة سواحل سبتة

دعا حزب “فوكس” اليميني المتطرف في إسبانيا، بنشر قوات بحرية قبالة ساحل سبتة المحتلة ، من أجل التصدي لتهريب المهاجرين السريين وتهريب المخدرات.

وقالت الصحافة الإسبانية إن الحزب اليميني المتطرف يستعد لطرح هذا الطلب في البرلمان خلال الجلسة المقبلة، وسط توقعات برفضه من قبل الأغلبية البرلمانية التي تعارض توجهات هذا الحزب العنصري .

وتأسس حزب “فوكس” عام 2014 وظل هامشيا في السياسة الإسبانية قبل أن يشكل دخوله البرلمان للمرة الأولى عام 2018 صدمة في إسبانيا، حيث فاز بمقاعد في برلمان منطقة الأندلس الجنوبية.

وينادي الحزب اليميني المتطرف بإبطال قانون يحظر رموز حقبة فرانكو وتشريعات تهدف إلى حماية ضحايا العنف المنزلي، إضافة إلى معاداته للمهاجرين ومواقفه العدائية تجاههم .