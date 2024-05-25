قصد التصدي لتهريب الحشيش والهجرة ..”فوكس المتطرف “يطالب بنشر الجيش قبالة سواحل سبتة

2024-05-25 / 21:45
0

دعا حزب “فوكس” اليميني المتطرف في إسبانيا، بنشر قوات بحرية قبالة ساحل سبتة المحتلة ، من أجل التصدي لتهريب المهاجرين السريين وتهريب المخدرات.

وقالت الصحافة الإسبانية إن الحزب اليميني المتطرف يستعد لطرح هذا الطلب في البرلمان خلال الجلسة المقبلة، وسط توقعات برفضه من قبل الأغلبية البرلمانية التي تعارض توجهات هذا الحزب العنصري .

وتأسس حزب “فوكس” عام 2014 وظل هامشيا في السياسة الإسبانية قبل أن يشكل دخوله البرلمان للمرة الأولى عام 2018 صدمة في إسبانيا، حيث فاز بمقاعد في برلمان منطقة الأندلس الجنوبية.

وينادي الحزب اليميني المتطرف بإبطال قانون يحظر رموز حقبة فرانكو وتشريعات تهدف إلى حماية ضحايا العنف المنزلي، إضافة إلى معاداته للمهاجرين ومواقفه العدائية تجاههم .

2024-05-25 / 21:45
0

مقالات ذات صلة

ايقاف سارق دراجات روع أحياء المسيرات و المجتمع المدني…

2024-05-25 / 21:54

جدل عقد الزواج بالفنادق يجر وهبي للمساءلة بالبرلمان

2024-05-25 / 21:10

وفد برلماني يشارك في أشغال الدورة 34 للجنة التنفيذية…

2024-05-25 / 20:54

مختل عقلي يضرم النار في غابة بباب تازة ضواحي…

2024-05-25 / 20:23

ملف موثق تطوان بين الإشاعة والحقيقة وأحكام القيمة المسبقة…

2024-05-25 / 20:08

الدرك الملكي يقترب من فك لغز جـ..ـريمة “الفتاة المحروقة”…

2024-05-25 / 19:59

أخنوش: الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة تضع الأسرة المغربية في…

2024-05-25 / 18:45

رفع دعوى قضائية ضد زعيم البوليساريو..شاب طنجاوي يتعرض لحملة…

2024-05-25 / 18:24

درك وزان يوقف سبعينيا متهما بهـ..ـتك عرض فتاة قاصر

2024-05-25 / 18:09

مستجدات انهيار عمارة بالبيضاء.. الساكنة تبيت في العراء والسلطات…

2024-05-25 / 17:55

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى