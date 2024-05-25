Tokyo 2020 Paralympic Games - The Tokyo 2020 Paralympic Games Closing Ceremony - Olympic Stadium, Tokyo, Japan - September 5, 2021. Volunteers hold national flags during the parade at the closing ceremony REUTERS/Kim Kyung-Hoon TPX IMAGES OF THE DAY

بطولة العالم للبارا-ألعاب القوى باليابان.. المغرب يحصد تسع ميداليات من بينها ذهبيتان

2024-05-25 / 21:18
0

أحرز المغرب تسع ميداليات من بينها ذهبيتان وأربع فضيات وثلاث برونزيات ضمن منافسات النسخة الـ 11 من بطولة العالم للبارا-ألعاب القوى، التي احتضنتها مدينة كوبي اليابانية ما بين 17 و 25 ماي الجاري.

ونال المعدن النفيس العداء أيوب سادني في سباق 400 م لفئة (تاء 47) ويسرى كريم في رمي القرص (فاء 41)، بينما أحرزت الفضة كل من فاطمة الزهراء الإدريسي في سباق 1500م (فئة تاء 13) وعبد الإله الكاني في مسابقة رمي الجلة (فئة فاء 53)، وعز الدين نويري في مسابقة دفع الجلة (فئة فاء 34) ومنصف بوجا في سباق 400 م (تاء 12).

أما الميداليات البرونزية الثلاث، فقد حازتها كل من فوزية القسيوي في مسابقة رمي الرمح (فئة فاء 34) وسعيدة العمودي في مسابقة رمي الجلة (فئة فاء 34) وزكرياء الدرهم في مسابقة رمي الجلة (فئة فاء 33).

وعرفت بطولة العالم للبارا-ألعاب القوى بمدينة كوبي اليابانية مشاركة حوالي 1300 رياضي ورياضية يمثلون 100 بلدا.

2024-05-25 / 21:18
0

مقالات ذات صلة

المنتخب المغربي لمبتوري الأطراف يتأهل إلى نهائي الكان

2024-05-25 / 21:58

رحيمي يقود العين للفوز والتتويج بلقب دوري أبطال آسيا

2024-05-25 / 20:04

خريطة المغرب تُخرج الاتحاد الجزائري للمصارعة من بطولة العرب

2024-05-25 / 18:37

لقجع يجتمع بجميع المتداخلين في قطاع النقل لوضع آخر…

2024-05-25 / 11:42

“البلاي اوف “تجمع حسنية جرسيف لكرة السلة باتحاد طنجة

2024-05-24 / 22:54

رحيمي: رونالدو أعظم لاعب في العالم

2024-05-24 / 22:12

البطولة الإحترافية.. الرجاء الرياضي يفوز على نهضة بركان

2024-05-24 / 21:34

جامعة الكرة تنفصل عن “ديمتري ليبوف”

2024-05-24 / 21:21

فالنسيا: أملاح يعاني من تمزق في العضلة النعلية

2024-05-24 / 19:33

مدرب ريال بيتيس يؤكد انتقال شادي رياض إلى كريستال…

2024-05-24 / 15:07

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى