بطولة العالم للبارا-ألعاب القوى باليابان.. المغرب يحصد تسع ميداليات من بينها ذهبيتان

أحرز المغرب تسع ميداليات من بينها ذهبيتان وأربع فضيات وثلاث برونزيات ضمن منافسات النسخة الـ 11 من بطولة العالم للبارا-ألعاب القوى، التي احتضنتها مدينة كوبي اليابانية ما بين 17 و 25 ماي الجاري.

ونال المعدن النفيس العداء أيوب سادني في سباق 400 م لفئة (تاء 47) ويسرى كريم في رمي القرص (فاء 41)، بينما أحرزت الفضة كل من فاطمة الزهراء الإدريسي في سباق 1500م (فئة تاء 13) وعبد الإله الكاني في مسابقة رمي الجلة (فئة فاء 53)، وعز الدين نويري في مسابقة دفع الجلة (فئة فاء 34) ومنصف بوجا في سباق 400 م (تاء 12).

أما الميداليات البرونزية الثلاث، فقد حازتها كل من فوزية القسيوي في مسابقة رمي الرمح (فئة فاء 34) وسعيدة العمودي في مسابقة رمي الجلة (فئة فاء 34) وزكرياء الدرهم في مسابقة رمي الجلة (فئة فاء 33).

وعرفت بطولة العالم للبارا-ألعاب القوى بمدينة كوبي اليابانية مشاركة حوالي 1300 رياضي ورياضية يمثلون 100 بلدا.