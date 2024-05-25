جدل عقد الزواج بالفنادق يجر وهبي للمساءلة بالبرلمان
طالب رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين عزيز مكنيف، بعقد اجتماع عاجل للجنة لمناقشة تصريحات وزير العدل، عبد اللطيف وهبي حول عدم قانونية مطالبة الفنادق النساء بعقود الزواج.
وذكرت المراسلة، أن طلب عقد هذا الاجتماع يأتي استنادا إلى مقتضيات النظام الداخلي لمجلس المستشارين، وبناء على النقاش الذي يعيشه الرأي العام حول مضمون جواب السيد وزير العدل بمجلس المستشارين خلال جلسة الأسئلة الشفوية.
ودعت المراسلة، إلى حضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي هذا الاجتماع، الذي سيناقش الموضوع انطلاقا من نموذج مطالبة الفنادق الزبناء بوثيقة عقد الزواج.
ويعيش قطاع الفنادق في المغرب على إيقاع الجدل الذي أثاره تصريح لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، مفاده أن طلب المؤسسات الفندقية لعقد زواج للنزلاء الذين يريدون الحصول على غرفة هو أمر “لا سند قانوني له”.
واعتبر وهبي، خلال مداخلة له بمجلس المستشارين ، الثلاثاء، أن مطالبة الفنادق للمواطنين بتقديم عقد الزواج قبل الموافقة على منحهم غرفا “عمل دون سند قانوني”، قائلا: “20 عاما وأنا أبحث عن السند القانوني الذي يدعم طلب هذه الوثائق، ولم أجده، إن من يطلب هذه الوثائق مخالف للقانون ويجب متابعته قضائيا”.
وخلفت تصريحات وهبي نقاشا واسعا بين المهنيين، كما أثارت جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي.
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3 تعليقات
هوا يقول 20 وملقاش سند قنوني قولي ليه سير القرأن الكريم فيه .بسم الله الرحمن الرحيم .(ولى تقربوا الزينا إنهو كنا فحيشة واساء سبيلاا ) المسؤولون على المغرب هيا أصالة الفساد
.والاهم مساءلة الحكومة بكل وزرائها حول الاوضاع المتردية لعامة المغاربة والفقر المذقع والبطالة بالملايين وكأننا نعيش فترة الحماية الفرنسية والوصاية الاسبانية على الشعب المغربي المقهور.
هي دابا ولات السيبة لي بغا يكري هو و وحدة لا نسألهم من أين اتوا أو هل هم متزوجين أولا أو أو…. دليل الزواج راهو العقد هذا راه لحماق بعينيه و خروج عن الصواب و دون مبالغة يريد إغراق البلد في الفوضى و السيبة يكفيها ما فيها و توقيت الخروج بالتصريحات يطرح عدة تساؤلات حسبنا الله و نعم الوكيل الامم الأخلاق ما بقيت انتهى