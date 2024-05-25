رحيمي يقود العين للفوز والتتويج بلقب دوري أبطال آسيا

أكرم العين الإماراتي وفادة ضيفه يوكوهاما مارينوس الياباني عندما تغلب عليه 5-1، السبت 25 ماي، على ملعب هزاع بن زايد في العين في إياب الدور النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، وتوج باللقب للمرة الثانية في تاريخه.

وسجل الدولي المغربي سفيان رحيمي (د8 ود67)، والباراغوياني اليخاندرو روميرو (د34) والتوغولي لابا كودجو (د90+1 ود90+6) أهداف العين الذي توج باللقب الاول عام 2003، فيما سجل البرازيلي يان ماتيوس (40) الهدف الوحيد ليوكوهاما مارينوس الفائز 2-1 ذهابا.