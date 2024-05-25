رحيمي يقود العين للفوز والتتويج بلقب دوري أبطال آسيا

2024-05-25 / 20:04
0

أكرم العين الإماراتي وفادة ضيفه يوكوهاما مارينوس الياباني عندما تغلب عليه 5-1، السبت 25 ماي، على ملعب هزاع بن زايد في العين في إياب الدور النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، وتوج باللقب للمرة الثانية في تاريخه.

وسجل الدولي المغربي سفيان رحيمي (د8 ود67)، والباراغوياني اليخاندرو روميرو (د34) والتوغولي لابا كودجو (د90+1 ود90+6) أهداف العين الذي توج باللقب الاول عام 2003، فيما سجل البرازيلي يان ماتيوس (40) الهدف الوحيد ليوكوهاما مارينوس الفائز 2-1 ذهابا.

2024-05-25 / 20:04
0

مقالات ذات صلة

المنتخب المغربي لمبتوري الأطراف يتأهل إلى نهائي الكان

2024-05-25 / 21:58

بطولة العالم للبارا-ألعاب القوى باليابان.. المغرب يحصد تسع ميداليات…

2024-05-25 / 21:18

خريطة المغرب تُخرج الاتحاد الجزائري للمصارعة من بطولة العرب

2024-05-25 / 18:37

لقجع يجتمع بجميع المتداخلين في قطاع النقل لوضع آخر…

2024-05-25 / 11:42

“البلاي اوف “تجمع حسنية جرسيف لكرة السلة باتحاد طنجة

2024-05-24 / 22:54

رحيمي: رونالدو أعظم لاعب في العالم

2024-05-24 / 22:12

البطولة الإحترافية.. الرجاء الرياضي يفوز على نهضة بركان

2024-05-24 / 21:34

جامعة الكرة تنفصل عن “ديمتري ليبوف”

2024-05-24 / 21:21

فالنسيا: أملاح يعاني من تمزق في العضلة النعلية

2024-05-24 / 19:33

مدرب ريال بيتيس يؤكد انتقال شادي رياض إلى كريستال…

2024-05-24 / 15:07

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى