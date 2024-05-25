الدرك الملكي يقترب من فك لغز جـ..ـريمة “الفتاة المحروقة” ضواحي طنجة

تعكف عناصر الدرك الملكي بسرية طنجة، على تتبع خيوط الجريمة البشعة التي اهتزت على وقعها ساكنة مدينة طنجة، يوم الثلاثاء الماضي بعد العثور على جثة فتاة مقتولة ومحروقة داخل حقيبة سفر في أرض خلاء بتراب جماعة اجزناية .

وبحسب مصادر “هبة بريس ” فقد اسفرت تحقيقات الدرك الملكي التي باشرتها تحت اشراف النيابة العامة المختصة ، مباشرة بعد معاينتها للجثة المحروقة ورفعها للبصمات الجنائية، وتجميع الدلائل المادية ، عن الاهتداء الى السيارة التي استخدمها “الجاني ” لنقل جثة الضحية إلى المنطقة المذكورة، حيث تم حجز السيارة بعد ذلك على مستوى “حومة الدراوة” قبل أن يتم نقلها الى مقر سرية الدرك لمواصلة التحقيقات.

مصادرنا أشارت ان العناصر المادية التي ارتكز عليها أفراد التحقيق ، قادت إلى الوصول هوية الضحية التي تبين انها شابة في الثلاثينات من العمر كانت تشتغل قيد حياتها بمقهى وسط مدينة طنجة ، كما مكنت تحقيقات الدرك الملكي من الوصول لمكان إقامة الجاني (المشتبه فيه الرئيسي) بمنطقة النجمة حيث تم اصدار مذكرة بحث وطنية في حقه .

المصادر ذاتها أوضحت أن استعانة أفراد التحقيق بكاميرات المراقبة ساعدت على تتبع خيوط وتفاصيل الجريمة البشعة ، بعد تبين مسار السيارة الزرقاء التي قادها شخص – يرجح انه المشتبه فيه الرئيسي – وعلى متنها جثة الضحية داخل حقيبة سفر الى أرض خلاء بتراب جماعة اجزناية ضواحي طنجة حيث تم حرقها قصد اخفاء معالم جريمته.

وينتظر أن تكشف الساعات القليلة القادمة عن تفاصيل اخرى بخصوص الجريمة البشعة التي هزت الراي العام المحلي بطنجة ، كما تجدر الإشارة إلى أن الواقعة استنفرت عناصر الدرك الملكي ومعها السلطات المحلية الثلاثاء الماضي بعد اخطارها بوجود جثة متفحمة بارض خلاء ضواحي طنجة .