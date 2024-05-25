خريطة المغرب تُخرج الاتحاد الجزائري للمصارعة من بطولة العرب
لازالت خريطة المغرب تحقق الانتصارات تلو الأخرى ضد نظام الكابرانات الذي وصل مرحلة “الجنون” بعدما نقل الصراع الى مجال الرياضية عقب تجرعه مرارة الانتكاسات الدبلوماسية في ملف الصحراء المغربية .
جنون العسكر ، فرض على المصارعين الجزائريين في منافسات بطولة العرب للمصارعة الحرة اليونانية والرومانية لفئات تحت 17 و23 سنة الانسحاب وذلك بسبب وجود خريطة المملكة المغربية على قمصان المشاركين المغاربة في البطولة المقامة حاليًا في العاصمة الأردنية عمان.
وأقدم 5 مصارعين جزائريين على الانسحاب، الجمعة، قبل مواجهة نظرائهم المغاربة، بعدما لاحظوا وجود الخريطة المغربية على القمصان.
ومن المتوقع أن يتعرض الاتحاد الجزائري للمصارعة لعقوبات قاسية، إلى جانب فرض عقوبات أخرى على اللاعبين المنسحبين.
13 تعليقات
الجزائر تقول بأنها دولة محايدة ولا أطماع لها في الصحراء المغربية ولكن الواقع يكذب ذلك
بالخريطة الفوز مضمون مع الكراغلة هههههه
المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها ما دخل الجزائر
الخريطة المغربية أصبحت تفزع الكراغلة
ان بقت على هذا الحال ما على الجزائر إلا أن ترحل إلى قارة أخرى
الكرغولي لم يفهم بعد بأن العالم كله ليست لديه مشاكل مع المغرب بسبب خريطته الا الجزائر
الصحراء المغربية
المغرب أصبح يرعب الجزائر فقط بخريطة شيئ جميل
غادي يحماقو هاد الكراغلة
وما دخل الجزائر في خريطة بلد آخر؟؟؟
الوسيلة الوحيدة التي بقات هي الانسحاب
المغرب في صحراءه والصحراء في مغربها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها
ما زالت هنالك نهاية فريق مبتوري الأطراف وقد تأهل الفريق المغربي للنهاية. وبقيت نصف نهاية الحزائر وغانا. سيلعبون على الإنهزام لكي لا يلاقو المغرب.