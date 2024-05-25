خريطة المغرب تُخرج الاتحاد الجزائري للمصارعة من بطولة العرب

لازالت خريطة المغرب تحقق الانتصارات تلو الأخرى ضد نظام الكابرانات الذي وصل مرحلة “الجنون” بعدما نقل الصراع الى مجال الرياضية عقب تجرعه مرارة الانتكاسات الدبلوماسية في ملف الصحراء المغربية .

جنون العسكر ، فرض على المصارعين الجزائريين في منافسات بطولة العرب للمصارعة الحرة اليونانية والرومانية لفئات تحت 17 و23 سنة الانسحاب وذلك بسبب وجود خريطة المملكة المغربية على قمصان المشاركين المغاربة في البطولة المقامة حاليًا في العاصمة الأردنية عمان.

وأقدم 5 مصارعين جزائريين على الانسحاب، الجمعة، قبل مواجهة نظرائهم المغاربة، بعدما لاحظوا وجود الخريطة المغربية على القمصان.

ومن المتوقع أن يتعرض الاتحاد الجزائري للمصارعة لعقوبات قاسية، إلى جانب فرض عقوبات أخرى على اللاعبين المنسحبين.