رفع دعوى قضائية ضد زعيم البوليساريو..شاب طنجاوي يتعرض لحملة تشهير باسبانيا

2024-05-25 / 18:24
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قام الشاب الطنجاوي رشاد الأندلسي الورياغلي باتخاذ إجراءات قانونية في إسبانيا ضد مروجي حملة التشهير ضده، حيث قام بتوكيل مكتب المحاماة “أفيروم أبوغادوس” وشركة أخرى رائدة في مجال الأمن السيبراني للتعرف على هويات الحسابات الوهمية ومتابعتهم أمام المحاكم.

وقالت مصادر صحفية إسبانية إن حملة التشويه التي يتعرض الشاب الطنجاوي هي نتيجة شكوى سابقة كان قد تقدم بها ضد زعيم البوليساريو ابراهيم غالي والمتعلقة بدخول الاخير بشكل غير قانوني الى اسبانيا عام 2021.

وقالت المصادر ذاتها أن الحملة التشهيرية ضد الشاب الطنجاوي تزعم بيع معدات عسكرية إلى ليبيا عبر شركة إسبانية حيث نفت مصادر قضائية علاقة الاندلسي بأي ميليشيا ليبية وأن كل علاقاته تمر عبر القنوات الدبلوماسية والتجارية المعتادة في إسبانيا وليبيا.

2024-05-25 / 18:24
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