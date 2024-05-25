درك وزان يوقف سبعينيا متهما بهـ..ـتك عرض فتاة قاصر

أوقفت عناصر الدرك الملكي بإقليم وزان ، أول أمس الجمعة ، سبعينيا للاشتباه في تورطه في قضية هتك عرض فتاة قاصر.

وقالت مصادر محلية إن الدرك الملكي اعتقل المشتبه فيه وشخص ثان لتورطه في قضية هتك الفتاة القاصر ، حيث تبين أن المتهم الرئيسي هو مدير محال على التقاعد، كان يشتغل سابقا في أحد المؤسسات التعليمية بإقليم وزان.

وقد تم وضع الموقوفين رهن التحقيق بإشراف من النيابة العامة المختصة .