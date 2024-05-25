درك وزان يوقف سبعينيا متهما بهـ..ـتك عرض فتاة قاصر
أوقفت عناصر الدرك الملكي بإقليم وزان ، أول أمس الجمعة ، سبعينيا للاشتباه في تورطه في قضية هتك عرض فتاة قاصر.
وقالت مصادر محلية إن الدرك الملكي اعتقل المشتبه فيه وشخص ثان لتورطه في قضية هتك الفتاة القاصر ، حيث تبين أن المتهم الرئيسي هو مدير محال على التقاعد، كان يشتغل سابقا في أحد المؤسسات التعليمية بإقليم وزان.
وقد تم وضع الموقوفين رهن التحقيق بإشراف من النيابة العامة المختصة .
12 تعليقات
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
ياربي سلامة
لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم
لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل
لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم واتوب اليه
حسبي الله ونعم الوكيل
لا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم
ياربي السلامة هاتشي كيخلع الله يحفض وليداتنا
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل
ياربي السلامة هاذشي غادي وكيكثر
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم