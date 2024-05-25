مستجدات انهيار عمارة بالبيضاء.. الساكنة تبيت في العراء والسلطات تخلي العمارة المجاورة
هبة بريس – الرباط
كشف مصدر مطلع، مستجدات واقعة انهيار عمارة بحي بوركون، بمدينة الدار البيضاء.
وأفاد ذات المصدر في حديث لهبة بريس، أن غالبية ساكنة العمارة المنهارة تبيت في العراء منذ الليلة الاولى من الواقعة، خاصة بعد فقدانهم لجميع أموالهم ووثائقهم الشخصية.
وأضاف المصدر ذاته، أن ساكنة الحي المذكور رحبت بضحايا العمارة المنهارة، في حين اختار آخرون المبيت في العراء لمتابعة عملية استخراج ممتلكاتهم من تحت الركام .
وتابع مصدر الجريدة، أن المصالح المعنية نقلت أثاث وممتلكات ساكنة العمارة المنهارة تحت حراسة أمنية مشددة، الى حين تسليمها لأصحابها.
وفي سياق متصل، أكد مصدرنا، أن السلطات المحلية أمرت ساكنة العمارة المجاورة بإخلائها، الى حين التأكد من سلامتها، لينضافوا على باقي الضحايا الذين أصبحوا مشردين دون مأوى بين ليلة وضحاها.
12 تعليقات
واش العمارة كانت معروفة أنها بناية آيلة للسقوط
سبب السقوط هو الإصلاحات
المغرب كله مبنى على العشوائيات
مادا نقول في غزة الاف المنازل تتساقط كل يوم
كيخليو الناس كتبني الغش والضحاية هما الناس الدراوش
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل
من حسن الحظ أن لا أحد أصيب من السكان
خاص يعطيو للناس سكن فين يسكنو
شنو سبب حتا طاحت
اخيب حاجة هي تفقد السكن ديالك و خصوصا بشي ظروف مفاجئة
مساكن واشش غايعطيوهوم شي تعوييض ولا
الحمد لله لعدم وجود قتلى او جرحى