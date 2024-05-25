سوق السبت بسطات..أصحاب الصّنك يَنصبون الحواجز ويُهينون المارة

محمد منفلوطي_هبة بريس

يجد العديد من مستعملي الطريق المحادية للمجمع الصناعي قرب سوق السبت الأسبوعي بوسط مدينة سطات خاصة من الموظفين المتوجهين إلى مقرات أعمالهم، (يجدون) صعوبة بالغة في تخطي الحواجز الحديدية وكأنها نقاط تفتيش أبطالها بعض الشباب من أصحاب الصنك المعززين بالهراوات والعصي، الذين يربكون حركة السير ويعيق تحركات سيارات المواطنين ويهينون أحيانا أمام أسرهم وصغارهم وهم يرغمونهم على أداء واجبات الصنك على الرغم من أن هؤلاء لاعلاقة لهم بالتسوق ولم يكونوا أصلا من رواد السوق.

فبمجرد مرور سائق سيارة من الشارع المقابل للسوق الأسبوعي الذي يتواجد بالقرب من المجمع الصناعي وبعض المؤسسات التعليمية، حتى تستوقفه حواجز حديدية يتزعمها مجموعة من الشباب لا يتركون للسائقين فرصة للحديث ماعدى ارغامهم وبأسلوب سلطوي على أداء واجبات المرور وكأنهم يفرضون حالة من التجوال، مع العلم أن الكثير من أصحاب السيارات لم يلجوا أصلا باب السوق، ولم يقوموا بالتسوق داخل أروقته، بل ذنبهم الوحيد هو مرورهم من هذا الشارع.

وتساءل العديد من المواطنين المتضررين الذين تم توقيفهم مرات عدة من أجل مطالبتهم بأداء واجبات “الصنك”، تساءلوا عن سبب غياب مراقبة صارمة من لدن الجهات المعنية التي سمحت لهؤلاء الأشخاص بعرقلة حركة السير ومضايقة المواطنين وإخضاعهم وإذلالهم لأداء واجبات لجبايات هم في غنى عنها.

فإذا كان دفتر التحملات يلزم مكتري مرافق السوق الأسبوعي بأن يتقيد به، ولا يتعدى الاستخلاص بهذا الأخير، فإن معظم المواطنين من ساكنة الأحياء القريبة من مكان انعقاد الأسواق تتفاجأ بأناس يقيمون حواجز بالقرب من منازلهم لاستخلاص”الصنك” الشيء الذي يعد خرقا سافرا للقانون، وآخرون يستخلصون الجبايات على أراض تابعة للخواص، دون تسليم أي وصل.

ليبقى السؤال مطروحا حول مصير هذه المداخيل المالية الهامة ومن الجهات المستفيدة منها، وما هي مبررات ذلك، مادام الاستخلاص في هذه الأماكن، لم يكن مدرجا بدفتر التحملات الخاص بكراء مرافق السوق الأسبوعي؟