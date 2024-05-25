الحفر والتنقيب عن كنز بمنزل كاد يسقط عمارة أخرى بمدينة برشيد

2024-05-25 / 15:29
10

هبة بريس – متابعة

كادت عملية حفر وانقيب عن كنز في منزل، أن تتسبب في انهيار بناية سكنية في مدينة برشيد، وتكرار سيناريو “عمارة بوركون”.

وحسب مصدر محلي، فقد اوقفت المصالح الأمنية شخصا كان بصدد حفر والتنقيب عن كنز أسفل منزل بحي “أرلو”.

وأضاف ذات المصدر، أن مصالح السلطات المحلية شكلت لجنة مختلطة، حلت بعين المكان لمعاينة المنزل ، حيث تم إخلاء البناية من السكان للتأكد من سلامتها.

2024-05-25 / 15:29
10

مقالات ذات صلة

أخنوش: الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة تضع الأسرة المغربية في…

2024-05-25 / 18:45

رفع دعوى قضائية ضد زعيم البوليساريو..شاب طنجاوي يتعرض لحملة…

2024-05-25 / 18:24

درك وزان يوقف سبعينيا متهما بهـ..ـتك عرض فتاة قاصر

2024-05-25 / 18:09

مستجدات انهيار عمارة بالبيضاء.. الساكنة تبيت في العراء والسلطات…

2024-05-25 / 17:55

مؤسسة بريطانية تختار سبع مدن مغربية ضمن قائمة أفضل…

2024-05-25 / 17:03

سوق السبت بسطات..أصحاب الصّنك يَنصبون الحواجز ويُهينون المارة

2024-05-25 / 16:41

محمد الشمسي يشتق”سواء الجحيم” من سنوات الرصاص

2024-05-25 / 16:20

مديرية الأمن تعزل شرطيا مدمنا على مادة “السليسيون”

2024-05-25 / 15:51

وزارة بنموسى: 30.545 أستاذة وأستاذا استفادوا من الحركة الانتقالية…

2024-05-25 / 15:34

مراكش : سنتان حبسا لرئيس جماعة وأربعة أشخاص

2024-05-25 / 14:43

‫10 تعليقات

  10. نسأل الله سلامة لا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم الله إدير شي تويل ديل الخير يارب العالمين

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى