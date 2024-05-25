مراكش : سنتان حبسا لرئيس جماعة وأربعة أشخاص
ادانت جنايات بمراكش، يوم أمس الجمعة 24 ماي الجاري، بسنتان حبسا موقوفة التنفيذ على خمسة أشخاص من بينهم رئيس جماعة .
وقررت هيئة المحكمة، عدم مؤاخذة كافة المتهمين من أجل جناية الاختطاف بالنسبة للمتهم (ع، ا)، وجناية الاختطاف باستعمال ناقلة ذات محرك بالنسبة لباقي المتهمين والتصريح ببراءتهم منها، وبمؤاخذتهم من أجل باقي المنسوب اليهم ومعاقبة كل واحد منهم بسنتين حبسا موقوف التنفيذ وتحميلهم الصائر مجبرا في الأدنى وبإرجاع الكفالات لطالبيها.
وتعود فصول القضية الى صيف 2016، حينما تقدم المتهم الخامس المسمى “ع، س” بشكاية إلى عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي أكفاي، يزعم من خلالها أن صديقا له اسمه ”ن، س” اتصل به هاتفيا وطلب منه الإلتحاق به بمكان عمله بإحدى الضعيات، وتفاجأ بوجود المسؤول الجماعي المذكور “م، ع” وإبن عمه وشقيقين يدعيان “ن، ب” و”ع،ب”، حيث عمد الأخير إلى ضربه على رأسه بواسطة آلة حادة عبارة عن مدية ليسقط أرضا وشرع الثلاثة الآخرون في ضربه قبل أن يقوموا بتكبيله ورميه في الصندوق الخلفي للسيارة، ثم اقتادوه إلى مكان خالي، وبدأو في صفعه وتهديده متهمينه بربط علاقة مع فتاة تربطها صلة عائلية مع المتابعين في هاته القضية، والتسبب في فرارها من المنزل ثم سلبوه هاتفه النقال لتفحصه.
8 تعليقات
يجب إرجاع كل شيء لان سنتين حبسا غير كافية المفروض اكثر حتى لا تعم الفوضى في البلاد.
للأسف الشديد كل هذه التهم الثقيلة ويحكم عليهم القانون بسنتين والله العظيم ظلم وظلم كبير هذا ليس حكماً عادلاً ..
يجب إرجاع كل شيء المنهوبة إلى أصحابها وهذا هو العدل الشرعي.
كيفما كانت مهنته يجب أن يتعاقب على ذلك حتى يكون عندنا العدل والمساواة في مجتمعنا المغربي وانتهى الكلام.
يقول المثل المغربي( لدار الذنب يستاهل العقوبة)خير الكلام ما قل ودل.
يجب تطبيق عليهم القصاص من سرق أو نهب يجب ان تقطع يديه حتى يكونوا عبرة لمن سولت لهم نفسهم بفعل هذه الأفعال الأخلاقية ولكم واسع النظر.
ماذا نستفيد من سجنه ان لم يتم حجز على جميع ممتلكاته !!!!
القانون فوق الجميع بدون استثناء.