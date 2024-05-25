تازة.. العثور على جث.ة رجل داخل السوق البلدي “المارشي”

هبة بريس _ تازة

عُثر صباح اليوم السبت، على جثّة رجل داخل السوق البلدي (المارشي) بمدينة تازة.

وحسب مصدر “ هبة بريس”، فإنه بمجرد العثور على جثة الضحية، فقد سارع أصحاب محلات ورواد السوق بمجرد العثور على جثة الهالك إلى ربط الاتصال بعناصر الشرطة التي حلت بعين المكان للقيام بالمتعين .

و رجعت مصادرنا أن الهالك الذي ما زالت ظروف وفاته مجهولة، قد فارق الحياة منذ الليلة الماضية.

وبأمر من النيابة العامة، تم نقل جثة الهالك صوب مستودع الأموات بمستشفى ابن باجة في انتظار ما ستكشف عنه نتائج التحقيق والتشريح الطبي.

و أضاف مصدرنا، أن السوق البلدي المغطاة يعتبر نقطة سوداء بالمدينة، حيث يعتبر مكانا للمؤمنين على شرب الخمر و المخدرات وممارسة الرذيلة.

وسبق للساكنة المجاورة حسب ذات المصدر، أن راسلت رئيس المجلس الجماعي لمرات عديدة للنظر في الموضوع الذي شكل هاجسا مقلقا لسنوات مضت بدون نتيجة وتبقى دار لقمان على حالها الساكنة تنتظر نهاية ولاية هذه النخب التي لم تقم بأي دور في المدينة صراعات فيما بين المنتخبين وتا واحد فيهم مادار شي طالية للمدينة سوى منجزات العمالة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية الساكنة تنوه بخدمات العامل وتسخط على المنتخبين ” الحقيقة الرائجة بالمدينة” .