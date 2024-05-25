في دولة الغاز.. المواطن الجزائري ينتظر دوره 3 أيام للحصول على “البوطا”
هبة بريس – الرباط
في دولة الغاز والبترول، لا يقف المواطن الجزائري في صفوف طويلة للحصول فقط على كيس قطاني أو لتر من الحليب، بل يضطر المواطن المقهور الى تقديم طلب مسبق وانتظار دوره للحصول على قارورة غاز.
وحسب فيديو لقناة النهار الجزائرية، فيضطر المواطن الجزائري، الى طلب قنينة غاز ودفع ثمنها لتسجيل اسمه في لائحة الانتظار، قبل أن يصل دوره بعد يومين أو 3 أيام لتسلمها.
الفيديو الذي نشرته القناة قبل أشهر، يوثق لاقدام تاجر على النداء على المستفيدين من قنينات الغاز في اليوم المذكور، لتسلمها، بينما اضطر آخرون الى الانتظار ليوم أو يومين آخرين الى حين وصول أدوراهم.
طوابير الانتظار للحصول على المواد الأساسية ليست بالمشهد الغريب أو الجديد في دولة الكابرانات، التي تصرف ملايير البترول والغاز للترويج لأطروحة انفصالية بالية، ولرفاهية قادة الانفصال مقابل قهرة وتفقير الشعب.
3 تعليقات
شعب لا يستحق كل هذه ” البهدلة ” خصوصا وأن حكام المرادية يتشدقون بشعارات من قبيل ” القوة الضاربة ” ودولة العاز والبترول وووووووو. لا أتذكر وسني تجاوز التقاعد أنني وقفت في الطابور من أجل اقتناء قنينة غاز طيلة حياتي فما بالك الانتظار 3 أيام. أستعمل 3 قنينات في المنزل وأتوفر على 3 قنينات احتياطية لتفادي زيارة البقال كل مرة والقنينات متوفرة لدى البقال في أي وقت وبالعدد الذي يرغب فيه الزبون. لسنا قوة ضاربة كما يدعي جيراننا , ولكننا قوة ضاربة في توفير كل السلع الضرورية للمواطن المغربي وبكميات غير محدودة وبدون طوابير ونحمد الله ونشكره على نعمته .
قولوا أيضا ان الجالية الجزائرية تشتري تذاكر الطائرة ب900 دولار لزيارة بلدهم الام من امريكا و كندا لان الخطوط الجزائرية وضعت عروض صيفية للمواطن الجزائري. أما الجالية المغربية فلها الله الخطوط الملكية المغربية تبيعهم نفس التذاكر ب 2100 دولار.
قولوا أيضا ان الجالية الجزائرية تشتري تذاكر الطائرة ب900 دولار لزيارة بلدهم الام من امريكا و كندا لان الخطوط الجزائرية وضعت عروض صيفية للمواطن الجزائري. أما الجالية المغربية فلها الله الخطوط الملكية المغربية تبيعهم نفس التذاكر ب 2100 دولار