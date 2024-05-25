في دولة الغاز.. المواطن الجزائري ينتظر دوره 3 أيام للحصول على “البوطا”

هبة بريس – الرباط

في دولة الغاز والبترول، لا يقف المواطن الجزائري في صفوف طويلة للحصول فقط على كيس قطاني أو لتر من الحليب، بل يضطر المواطن المقهور الى تقديم طلب مسبق وانتظار دوره للحصول على قارورة غاز.

وحسب فيديو لقناة النهار الجزائرية، فيضطر المواطن الجزائري، الى طلب قنينة غاز ودفع ثمنها لتسجيل اسمه في لائحة الانتظار، قبل أن يصل دوره بعد يومين أو 3 أيام لتسلمها.

الفيديو الذي نشرته القناة قبل أشهر، يوثق لاقدام تاجر على النداء على المستفيدين من قنينات الغاز في اليوم المذكور، لتسلمها، بينما اضطر آخرون الى الانتظار ليوم أو يومين آخرين الى حين وصول أدوراهم.

طوابير الانتظار للحصول على المواد الأساسية ليست بالمشهد الغريب أو الجديد في دولة الكابرانات، التي تصرف ملايير البترول والغاز للترويج لأطروحة انفصالية بالية، ولرفاهية قادة الانفصال مقابل قهرة وتفقير الشعب.