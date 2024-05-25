مؤسسة بريطانية تختار سبع مدن مغربية ضمن قائمة أفضل المدن في العالم لسنة 2024

2024-05-25 / 17:03
0

هبة بريس ـ الدار البيضاء 

تقرير قد لا يعجب بعض الجيران، ذاك الذي نشرته مؤسسة دولية ذائعة الصيت و يخص قائمة أفضل مدن العالم لسنة 2024 و الذي ضم سبعة مدن مغربية.

و في هذا الصدد، نشرت مؤسسة “أوكسفورد إيكو” البريطانية الشهيرة تقريرا يتعلق بقائمة أفضل مدن العالم و ذلك وفق مجموعة من المعطيات و المؤشرات.

و حسب ذات التصنيف، فقد تمكنت سبع مدن مغربية من التواجد في القائمة، حيث جاء من بين أفضل مدن العالم لهذا العام كل من الدار البيضاء و الرباط و طنجة و أكادير و مراكش و فاس ثم مكناس.

هذا التصنيف تصدرته نيويورك التي اعتبرها تقرير المؤسسة البريطانية من أفضل مدن العالم و ذلك وفق خمسة مؤشرات رئيسية تهم أساسا المؤشر الاقتصادي ومؤشر الموارد البشرية إضافة إلى المؤشرات المرتبطة بجودة الحياة والبيئة والحكامة.

و مباشرة بعد نيويورك الأمريكية، حلت لندن في المركز الثاني ضمن قائمة أفضل مدن العالم لسنة 2024، متبوعة بسان خوسي الأمريكية ثم طوكيو اليابانية.

أما عربيا، فقد تصدرت العاصمة الإماراتية أبوظبي القائمة متبوعة بدبي ثم العاصمة السعودية الرياض، و الدوحة القطرية والعاصمتين الكويتية والبحرينية، إلى جانب المدن المغربية و القاهرة المصرية.

2024-05-25 / 17:03
0

مقالات ذات صلة

أخنوش: الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة تضع الأسرة المغربية في…

2024-05-25 / 18:45

رفع دعوى قضائية ضد زعيم البوليساريو..شاب طنجاوي يتعرض لحملة…

2024-05-25 / 18:24

درك وزان يوقف سبعينيا متهما بهـ..ـتك عرض فتاة قاصر

2024-05-25 / 18:09

مستجدات انهيار عمارة بالبيضاء.. الساكنة تبيت في العراء والسلطات…

2024-05-25 / 17:55

سوق السبت بسطات..أصحاب الصّنك يَنصبون الحواجز ويُهينون المارة

2024-05-25 / 16:41

محمد الشمسي يشتق”سواء الجحيم” من سنوات الرصاص

2024-05-25 / 16:20

مديرية الأمن تعزل شرطيا مدمنا على مادة “السليسيون”

2024-05-25 / 15:51

وزارة بنموسى: 30.545 أستاذة وأستاذا استفادوا من الحركة الانتقالية…

2024-05-25 / 15:34

الحفر والتنقيب عن كنز بمنزل كاد يسقط عمارة أخرى…

2024-05-25 / 15:29

مراكش : سنتان حبسا لرئيس جماعة وأربعة أشخاص

2024-05-25 / 14:43

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى