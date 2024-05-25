وفاء الزاهي تقود قنصلية متنقلة وتخفف أعباء مغاربة تريفيزو بإيطاليا

عبد اللطيف الباز – مواكبة

تنفيذا لبرنامجها المتعلق بتقريب الخدمات الإدارية و مواكبتها للمهاجرين المغاربة و كذا كافة تطلعاتهم، قامت القنصلية المغربية بفيرونا، بتعاون مع جمعية هلال ،صباح اليوم قنصلية متنقلة بمدينة تريفيزو، لفائدة المغاربة القاطنين تريفيزو ونواحيها.

وتهدف هذه المبادرة إلى تقريب الإدارة من المواطنين المهاجرين، وتمكينهم من الاستفادة من مجموعة واسعة من الخدمات الإدارية المتعلقة بالتسجيل القنصلي، وتقديم طلبات الحصول على جواز السفر البيومتري أو بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية أو سحبهما، وتقديم طلبات التسجيل في الحالة المدنية.

وقد شكّلت هذه المبادرة فرصة للتلاقي ومد جسور التواصل بين الطاقم الإداري للقنصلية وأفراد الجالية المغربية المقيمة بتريفيزو والضواحي.

وعبأت القنصلية طاقما واسعا من زهاء عشرين موظفا سهروا عبر ساعات موصولة على تقديم الخدمات المطلوبة لفائدة أفراد الجالية في ظل تعبئة من أطر النسيج الجمعوي على المستوى التنظيمي.

وقالت، وفاء الزاهي القنصل العام للمملكة المغربية بفيرونا في لقاء حصري لهبة بريس، بأن “هذه العملية تدخل في إطار التنفيذ الفعلي للتوجيهات الملكية الرامية إلى تقريب الإدارة من الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وتلبية لرغبة المواطنين المغاربة المقيمين بتريفيزو والنواحي، خاصة بعد نجاح المبادرات السابقة، وفي إطار الواجب المهني الذي يقضي بتحسين جودة الخدمات الإدارية المقدمة لأفراد الجالية، والاستماع إلى مشاكلهم والبحث عن حلول ممكنة لها وتعزيز روابطهم مع بلدهم الأصلي”.

وأضافت المتحدثة أنه “تم تنظيم هذه العملية يوم السبت تجنبا لغياب أفراد الجالية عن عملهم وتجنيبهم كلفة ومصاريف التنقل إلى مقر القنصلية أيام الأسبوع”، مؤكدًة أن “القنصلية رهن إشارة الجالية المغربية من أجل تنظيم مبادرات مماثلة في مدن أخرى، شريطة توفر الظروف والشروط الأساسية لنجاحها”.

وقال عبد الله خزراجي، رئيس جمعية هلال : “لقد اكتسبنا تجربة كبيرة مكنتنا من كيفية التعامل مع هذا الكم الهائل من الطلبات في ظرف لا يتعدى خمس ساعات، حيث مرت هذه القنصلية في ظروف جيدة جدا”، مضيفا أن “دور الجمعية يتمثل في توفير الوسائل اللوجستيكية لهذه القنصلية المتنقلة باعتبارها حلقة وصل بين الجالية والقنصلية المغربية، ومد يد العون لكل الجالية، خصوصا المتواجدة بتريفيزو ونواحيها”.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن “القنصلية المتنقلة هي التجربة فريدة من نوعها التي تسهر على تنظيمها الجمعية، والتي عرفت إقبالًا وتزايدًا كبيرين ، فضلا على كون هذه العملية تدخل في إطار خيارات الجمعية الرامية إلى المساهمة في تقديم خدمات متميزة للجالية المغربية، وتمثيل المغرب أفضل تمثيل داخل إيطاليا.

وبحسب اللجنة المشرفة على هذه العملية، فقد تمت معالجة أكثر من 1100 طلبًا، توزعت بين الخدمات القنصلية كتجديد جواز السفر وبطاقة التعريف الوطنية والتسجيل في الحالة المدنية، وبين الوثائق العدلية، وطلبات أخرى تتعلق ببعض الوثائق الإدارية. ولقيت هذه المبادرة إشادة من قبل المستفيدين، خاصة أولئك الذين يرغبون في قضاء عيد الأضحى المبارك مع عائلاتهم في أرض الوطن.

وتجدر الإشارة إلى أن تنظيم هذا التنقل هو جزء من برنامج شامل تعتزم قنصلية فيرونا تنزيله على أرض الواقع، عبر تنظيم تنقلات أخرى ، خاصة قبل عملية “مرحبا”، لتسهيل الحصول على الوثائق الإدارية والقنصلية اللازمة لأفراد الجالية المغربية.

هذا ويشار إلى أنه تزامنا مع تواجد القنصلية المتنقلة بمدينة تريفيزو، التقى القنصل العام ببعض المسؤولين المحليين، حيث ركزت المباحثات بين الجانبين على أهمية الدور الإيجابي الذي تلعبه الجالية المغربية المقيمة بإقليم تريفيزو على جميع الأصعدة، بما فيها على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي وكذا السياسي.