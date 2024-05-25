لقجع يجتمع بجميع المتداخلين في قطاع النقل لوضع آخر اللمسات استعدادا لتنظيم المونديال

هبة بريس ـ الدار البيضاء

يواصل المغرب استعداده لتنظيم مونديال 2030 بإطلاق عدد من المشاريع و الأوراش الكبرى موازاة مع عملية إصلاح و تحديث و تشييد الملاعب الكبرى التي ستحتضن التظاهرة العالمية.

و من بين القطاعات التي تحظى باهتمام كبير لدى القائمين على تدبير ملف تنظيم المغرب لمونديال 2030، نذكر قطاع النقل و التنقل، حيث تبذل مجهودات كبيرة في هذا الصدد لتحسين خدمات القطاع.

و في هذا الصدد، عقد اجتماع هام بين وزارة النقل واللوجستيك والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ممثلة برئيسها فوزي لقجع، و حضره كافة المتداخلين في قطاع النقل ببلادنا.

وقد جرى هذا اللقاء بحضور الرئيس المدير العام للخطوط الملكية المغربية، عبد الحميد عدو، والمدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، محمد ربيع الخليع، والمديرة العامة للمكتب الوطني للمطارات، حبيبة لقلالش.

و على هامش الاجتماع، أكد وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، أن المغرب عازم على إنجاز كافة المشاريع المرتبطة بتنظيم المملكة، إلى جانب إسبانيا والبرتغال، كأس العالم لكرة القدم 2030، وذلك بغية توفير خدمات نقل وتنقل تليق بهذه التظاهرة العالمية الكبرى.

وقال عبد الجليل، إنه تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، فإن “المغرب ملتزم بإنجاز كافة الاستثمارات اللازمة حتى ترقى خدمات النقل إلى مستوى التطلعات”.

وأشار عبد الجليل، في هذا الصدد، إلى أن هذا اللقاء يشكل فرصة للنظر في “اللمسات الأخيرة” التي سيتم وضعها على ملف تنظيم كأس العالم 2030 في مجال النقل والتنقل.