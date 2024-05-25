أحمد العوضي: “رجوعي أنا وياسمين عبد العزيز بيد الله”

هبة بريس – متابعة

حسم الفنان المصري أحمد العوضي الجدل بشأن عودته لزوجته السابقة الفنانة ياسمين عبد العزيز، مشيرا إلى أنه يحب ياسمين جدا وتسود بينهما حالة من الود والحب.

وأضاف العوضي في مداخلة تلفزيونية: “أنا بحب ياسمين عبد العزيز جدا، ولو ربنا أراد أن نعود إلى بعضنا أكيد هنعود، وفي حال عودتنا سنعلن للجميع ولن نخفي الأمر، وياسمين تعني لي الكثير، وهي بالنسبة لي حاجة كبيرة، ونفس الشعور عندها، وأتمنى لها الخير دائما”.

ونفى العوضي وجود أي خلاف بينهما، مشيرا إلى أن الحب والود هو الأمر السائد بينهما، مؤكدا أنها هنأته بنجاح مسلسل “حق عرب”، وهو هنأها بإعلانها الجديد.