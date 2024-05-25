أحمد العوضي: “رجوعي أنا وياسمين عبد العزيز بيد الله”
هبة بريس – متابعة
حسم الفنان المصري أحمد العوضي الجدل بشأن عودته لزوجته السابقة الفنانة ياسمين عبد العزيز، مشيرا إلى أنه يحب ياسمين جدا وتسود بينهما حالة من الود والحب.
وأضاف العوضي في مداخلة تلفزيونية: “أنا بحب ياسمين عبد العزيز جدا، ولو ربنا أراد أن نعود إلى بعضنا أكيد هنعود، وفي حال عودتنا سنعلن للجميع ولن نخفي الأمر، وياسمين تعني لي الكثير، وهي بالنسبة لي حاجة كبيرة، ونفس الشعور عندها، وأتمنى لها الخير دائما”.
ونفى العوضي وجود أي خلاف بينهما، مشيرا إلى أن الحب والود هو الأمر السائد بينهما، مؤكدا أنها هنأته بنجاح مسلسل “حق عرب”، وهو هنأها بإعلانها الجديد.
6 تعليقات
على سلامتكم برجوعكما نتمنى لكما السعادة والبنين والبنات.
يقول المثل المغربي زواج الأول عليه نعول وانتهى الكلام ،.
نتمنى لكما ان تكملا حياتكما بكل سعادة وطمأنينة بدون مشاكل ولا شك في حياتكما الزوجية.
كي تنج العلاقة الزوجية لا بد من التفاهم بين الطرفين قبل الزواج حتى يتم الزواج ناجح ولا يوجد أي مشاكل …
قال تعالى في كتابه الحكيم ( والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات…)
في كتاب الله تعالى اكد على المودة بين الزوجين حيث قال تعالى (ومن آيته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودةً ورحمة إن في ذلك لايات لقوم يتفكرون)صدق الله العظيم.