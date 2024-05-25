الفلاحة: دعم استيراد الأغنام سيساهم في ضمان تموين الأسواق

هبة بريس

أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أمس الجمعة، أن قطاع تربية المواشي حافظ على توازنه بفضل التدابير التي اتخذتها الحكومة وتنزيل برنامج التخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية.

وأشارت الوزارة في بلاغ لها إلى أن هذا البرنامج يتعلق بتوزيع الشعير المدعم والأعلاف المركبة لفئدة مربي الماشية، فضلا عن تهيئة وتجهيز نقاط المياه لتوريد الماشية.

بالإضافة إلى ذلك، ساهم تعليق الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى دعم استيراد الأغنام، في إمداد السوق الوطنية بشكل منتظم بالمنتجات الحيوانية.

وخلص البلاغ إلى أن الإجراءات المتخذة بمناسبة عيد الأضحى، لاسيما دعم استيراد الأغنام، ستساعد على ضمان تموين مستمر للسوق، مشيرا إلى أنه تم تنزيل برنامج الاستعداد لعيد الأضحى في جميع أنحاء التراب الوطني.