طنجة.. الدرك يعتقل شابا يشتبه في علاقته بجريمة حرق جث.ة فتاة بمنطقة اجزناية

اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

تمكنت عناصر الدرك الملكي، في وقت متأخر من ليلة الجمعة، من توقيف شاب بمنطقة النجمة وسط طنجة يشتبه في صلته بالجريمة البشعة التي اهتزت على وقعها منطقة اجزناية قبل أيام بعد العثور على جثة فتاة قاصر محروقة وسط أرض فلاحية .

وعلمت “هبة بريس” أن مصالح الدرك الملكي اهتدت الى المشتبه فيه بعد الوصول الى سيارة والدة الضحية متخلى عنها بحي سليمة ( حومة الدراوة) يشتبه استعمالها في نقل جثة الضحية نحو منطقة اجزناية .

الموقوف شاب في العشرينات من العمر، جرى اقتياده للمقر الجهوي للدرك الملكي قصد تعميق البحث معه للكشف عن كافة الظروف والملابسات المحيطة بالقضية.