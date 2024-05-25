طقس السبت.. أجواء مستقرة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم السبت، أن يكون الطقس نسبيا حارا بالسهول الداخلية الشمالية والوسطى، والجنوب الشرقي، والمنطقة الشرقية وأقصى جنوب المملكة.

كما يرتقب تشكل سحب منخفضة وكتل ضبابية فوق السهول المحيطية، والواجهة المتوسطية وشمال الأقاليم الجنوبية، وشرق المملكة، فضلا عن نزول قطرات مطرية متفرقة مصحوبة أحيانا برعد محليا فوق مرتفعات الأطلس المتوسط، والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس، ومن المحتمل أن تمتد إلى الريف، والشمال الشرقي والواجهة المتوسطية.

وستكون السماء أحيانا غائمة بالسهول المجاورة لمرتفعات الأطلس الكبير والجنوب الشرقي، مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من الجنوب، والجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية، وتناثر غبار محلي بالجنوب، والجنوب الشرقي وجنوب شرق المملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 07 و 13 درجة بمرتفعات الأطلس، و ما بين 17 و 23 درجة بأقصى الجنوب والجنوب الشرقي، وما بين 12 و 18 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد ارتفاعا في مجموع أرجاء المملكة.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا ما بين الجرف وطانطان، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي الساحل الأطلسي.