دول خايجية ترحب بقرار محكمة العدل الدولية بخصوص رفح

رحبت السعودية وقطر والإمارات بقرار محكمة العدل الدولية الذي أمر إسرائيل بوقف عمليتها العسكرية في رفح مؤكدين ضرورة توفير الحماية للمدنيين ووقف التصعيد في كامل المناطق الفلسطينية.

وقالت الخارجية السعودية في بيان لها: “يشكل هذا القرار خطوة إيجابية تجاه الحق الأخلاقي والقانوني للشعب الفلسطيني”، لكنها شددت على “أهمية أن تشمل القرارات الدولية كامل المناطق الفلسطينية”.

وجددت المملكة “دعوتها المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته لوقف جميع صور العدوان على الشعب الفلسطيني”.

بدورها، رحبت دولة قطر بقرار محكمة العدل الدولية، مؤكدة أنه “يعكس رفض المجتمع الدولي القاطع للحرب على قطاع غزة”.

وشددت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها “على ضرورة التزام السلطات الإسرائيلية التام بتنفيذ كافة بنود القرار، وموافاة محكمة العدل الدولية بتقرير شامل في الوقت المحدد”، كما أكدت “ضرورة اضطلاع مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته في توفير الحماية التامة للمدنيين في القطاع”.