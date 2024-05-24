“البلاي اوف “تجمع حسنية جرسيف لكرة السلة باتحاد طنجة

عين على تحقيق الصعود للقسم الوطني الأول، يواجه فريق حسنية جرسيف لكرة السلة في مبارة نصف النهائي نظيره اتحاد طنجة يوم الاحد القادم بمدينة سيدي سليمان ، وذلك على الساعة الثالثة زوالا ضمن فعاليات مباريات البلاي أوف المنظمة من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة.

وسيسعى ممثل جرسيف لتحقيق الصعود للقسم الأول حيث ان المكتب المسير يشتغل في صمت طيلة الموسم رغم ضعف الإمكانيات وفي غياب الدعم الكافي من طرف الجهات، ومع ذلك حقق نتائج جيدة و الصعود لمباريات البلاي أوف.