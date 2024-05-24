جامعة الكرة تنفصل عن “ديمتري ليبوف”
أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اليوم الجمعة، أنها فسخت العقد الذي كان يربطها بالمدرب السابق للمنتخب الوطني النسوي لأقل من 20 سنة و 23 سنة، ديمتري ليبوف، وذلك بالتراضي.
وعبرت الجامعة، في بلاغ نشرته على موقعها الإلكتروني، عن شكرها للسيد ليبوف ديمتري على العمل الذي قام به، وتمنت له مسارا مهنيا موفقا.
8 تعليقات
احسن قرار
شكرا ع كل شئ حققت مع النادي
شكرًا جزيلًا على كل شيء وحظًا أوفر.. وداعًا..
وهل اخذ مستحقاته كاملة؟
قرار صائب لكن حزين
شكرا للمدرب الأجنبي على عمله الجيد ..
ديمتري ليبوف مدرب دولي محترم ..
كل التقدير والاحترام لهذا المدرب..