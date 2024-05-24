جامعة الكرة تنفصل عن “ديمتري ليبوف”

أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اليوم الجمعة، أنها فسخت العقد الذي كان يربطها بالمدرب السابق للمنتخب الوطني النسوي لأقل من 20 سنة و 23 سنة، ديمتري ليبوف، وذلك بالتراضي.

وعبرت الجامعة، في بلاغ نشرته على موقعها الإلكتروني، عن شكرها للسيد ليبوف ديمتري على العمل الذي قام به، وتمنت له مسارا مهنيا موفقا.