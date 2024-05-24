البطولة الإحترافية.. الرجاء الرياضي يفوز على نهضة بركان

حقق الرجاء الرياضي فوزا ثمينا أمام ضيفه نهضة بركان بثلاثة أهداف دون رد، مساء اليوم الجمعة بالملعب البلدي لبرشيد، ضمن مؤجل الجولة السابعة والعشرين من البطولة الإحترافية.

افتتح الجزائري يسري بوزوق التسجيل للرجاء في الدقيقة 32، وأضاف عبد الله خفيفي الهدف الثاني في الدقيقة 69، ثم عاد الجزائري بوزوق ليوقع هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 82.

هذا الفوز رفع به الرجاء الرياضي رصيده إلى 63 نقطة، ليشدد بذلك الخناق على الجيش الملكي المتصدر، إذ قلص الفارق بينهما إلى نقطة واحدة فقط، بينما توقف رصيد نهضة بركان عند 46 نقطة في المركز الثالث.