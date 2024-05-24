طنجة..الاهتداء الى سيارة يشتبه نقلها جـ..ـثة الفتاة المحـ..ـروقة باجزناية
اهتدت عناصر الدرك الملكي الى سيارة زرقاء استخدمت في نقل جثة فتاة قاصر، عثر على جثتها محروقة وسط حقيبة بمنطقة خلاء بتراب جماعة اجزناية ضواحي طنجة.
وعملت هبة بريس ، أن السيارة عثر عليها بحومة الدراوة اليوم الجمعة، حيث يشتبه نقلها جثة الفتاة القاصر بعد استدراجها قبل أن يتم الجهاز عليها وحرقها بمنطقة خلاء تقع في نفوذ الملحقة الإدارية الثالثة بجماعة اجزناية .
واستنفرت الواقعة عناصر الدرك الملكي التي باشرت تحقيقاتها منذ العثور على الجثة المحروقة حيث بدأت خيوط الجريمة البشعة تنكشف في انتظار الوصول الى الفاعل وتقديمه امام انظار العدالة .
13 تعليقات
لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم ارحمها وجعل مثواه الجنه ونعيمها يارب
لا حول ولاقوة الابالله العلي العظيم
اللهم اغفر لها وارحمها واسكنها الفردوس الاعلى
ويصبر أهلها وذويها اللهم امين
لاحول ولا قوة الا بالله
لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم رحمه الله عليها
لاحول ولا قوة الا بالله رحمها الله وغفر لها واسكنها فسيح جناته
لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته
لا حول ولاقوة إلا بالله
الله يرحمه ويغفر له
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم … حسبنا الله ونعم الوكيل
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل
حسبناالله ونعم الوكيل الله يرحمها ويغفر لها ويجعل مثواها الفردوس الأعلى من الجنة يارب
لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم
حسبنا الله ونعم الوكيل الله يرحمها ويسكنه فسيح جناته