طنجة..الاهتداء الى سيارة يشتبه نقلها جـ..ـثة الفتاة المحـ..ـروقة باجزناية

2024-05-24 / 20:40
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اهتدت عناصر الدرك الملكي الى سيارة زرقاء استخدمت في نقل جثة فتاة قاصر، عثر على جثتها محروقة وسط حقيبة بمنطقة خلاء بتراب جماعة اجزناية ضواحي طنجة.

وعملت هبة بريس ، أن السيارة عثر عليها بحومة الدراوة اليوم الجمعة، حيث يشتبه نقلها جثة الفتاة القاصر بعد استدراجها قبل أن يتم الجهاز عليها وحرقها بمنطقة خلاء تقع في نفوذ الملحقة الإدارية الثالثة بجماعة اجزناية .

واستنفرت الواقعة عناصر الدرك الملكي التي باشرت تحقيقاتها منذ العثور على الجثة المحروقة حيث بدأت خيوط الجريمة البشعة تنكشف في انتظار الوصول الى الفاعل وتقديمه امام انظار العدالة .

2024-05-24 / 20:40
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