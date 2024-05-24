التلميذ محمد رضا من سطات يتوج بالرتبة الثانية وطنيا في تحدي القراءة

محمد منفلوطي_ هبة بريس

توج التلميذ محمد رضا أوعبو الذي يتابع دراسته بالثانوية الإعدادية أنس بن مالك بمدينة ابن أحمد بالمديرية الإقليمية للتعليم بسطات، ( توج) بالمرتبة الثانية في الإقصائيات الوطنية لمسابقة تحدي القراءة العربي في نسخته الثامنة، وهو الحدث الذي تفاعل معه المدير الاقليمي للتعليم بسطات، من خلال نشر تهنئة على الموقع الرسمي للمديرية الإقليمية قدم من خلالها التهاني للتلميذ الفائز، والشكر والتقدير لصانعي هذا الإنجاز من أطر إدارية وتربوية وكل من ساهم في توفير شروط هذا التميز.

جاء ذلك على هامش الحفل الختامي الذي ترأسه شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة اليوم الجمعة، رفقة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالمغرب، والمدير التنفيذي لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية بمدينة الرباط مراسيم الحفل الختامي لمسابقة تحدى القراءة العربي” في نسختها الثامنة، وذلك بغية ترسيخ عادة القراءة لدى التلاميذ، نظرا للارتباط الوثيق بين القراءة وتحسين مستوياتهم الثقافية والمعرفية، من خلال بلورة وتفعيل جملة من البرامج والإجراءات ذات الصلة بتشجيع القراءة في الوسط المدرسي.

وخلال هذا الحفل، دعا الوزير إلى استثمار وترصيد المكتسبات الإيجابية لمسابقة تحدى القراءة العربي”، سواء من حيث ارتفاع عدد التلاميذ المشاركين أو من حيث التحفيز وتعبئة الفاعلين التربويين والمؤسسات التعليمية، بهدف الرفع من منسوب القراءة داخل الفضاء المدرسي وخارجه، عبر تنمية مهارات التعلم الذاتي والتحليل والتفكير الإبداعي لدى القراء وكذا تعزيز الوعى الثقافي واكتساب المعارف وتقوية الشعور الوطني والسلوك المدنى لديهم. وكذا في تعزيز حضور بلادنا ضمن المسابقات الدولية، وتكريس وتألق التلاميذ المغاربة بين أقرانهم المتميزين على المستوى العربي.

وبخصوص المراكز الثلاثة الخاصة بذوي الهمم، فجاءت النتائج كما يلى:

الرتبة الأولى: التلميذة كوثر القرشي من الثانوية التأهيلية العلمية صومعة حسان بالمديرية الإقليمية بالرباط، بأكاديمية جهة الرباط سلا القنيطرة.

الرتبة الثانية: التلميذ آدم قطب من الثانوية التأهيلية واحة الزيتون 2 بالمديرية الإقليمية بمراكش بأكاديمية جهة مراكش آسفي.

الرتبة الثالثة: التلميذة دعاء السوقى من مؤسسة جواء الثانوية التأهيلية بالمديرية الإقليمية بسيدي سليمان، بأكاديمية جهة الرباط سلا القنيطرة.