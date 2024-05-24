تيزنيت : العثور على أستاذ إسلاميات كان مختفي بمستشفى الأمراض النفسية

بعد أربعة أيام عن اختفاءه من بيت عائلته التي تقطن بأحد الجماعات القروية باقليم اشتوكة ايت باها، تم اليوم الجمعة العثور على استاذ مادة الإسلاميات ، بمصلحة الطب النفسي التابعة للمستشفى الإقليمي الحسن الاول بتزنيت، بعد أن شغل خبر اختفائه الرأي العام المحلي بالاقليم خلال الأيام الماضية.

وكانت عدد من الصفحات المحلية الناشطة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قد عجت بصور الأستاذ المختفي ونداءات أقاربه ومعارفه للمساعدة في البحث عنه، والوصول إلى مكان تواجده في أقرب الآجال.

وأوردت هذه الصفحات أن الأستاذ الذي يدرس مادة التربية الإسلامية باحدى المؤسسات العمومية بالاقليم ، بعد ان تعرض لحالة نفسية حادة، قبل أن يتوارى عن الأنظار بعد صلاة العصر من يوم 20 ماي الجاري.