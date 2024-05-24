فالنسيا: أملاح يعاني من تمزق في العضلة النعلية

أعلن نادي فالنسيا الإسباني، اليوم الجمعة، أن لاعب وسط الميدان المغربي سليم أملاح يعاني من تمزق في العضلة النعلية اليسرى.

وذكر بلاغ للنادي، المصنف التاسع بالدوري الإسباني، أن اللاعب انسحب من التدريبات أمس الخميس بسبب آلام في ساقه اليسرى، مشيرا إلى أن الفحوصات التي أجريت له اليوم الجمعة أثبتت الإصابة العضلية، ما تسبب في غيابه عن حصة تدريب اليوم وسيحرمه من خوض مباراة الدوري الإسباني المقبلة أمام سيلتا فيغو.

وأضاف المصدر أن المصالح الطبية للفريق “قررت أن اللاعب سيخضع للعلاج الطبي والعلاج الطبيعي”.

يذكر أن فالنسيا سيواجه سيلتا فيجو يوم الأحد المقبل في المباراة الأخيرة للموسم