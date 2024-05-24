مشادات بين فنانة أمريكية وحارسة أمن خاص تشعل مهرجان كان السينمائي

2024-05-24 / 17:55
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رباب نوي – هبة بريس

أثارت مشادات كلامية حادة بين الفنانة الأمريكية كيلي رولاند وأحد حراس الأمن الخاص، على السجادة الحمراء في مهرجان الكان السينمائي جدلا واسعا في العرض الأول لفيلم مارسيلو مييو.

والتقطت عدسات الكاميرا لحظة استعجال أحد حارسات الأمن الخاص للفنانة الأمريكية وهي تضع ذراعها حولها الشيء الذي أغضب كيلي رولاند.

وبدأت النجمة الأمريكية، بالصراخ في وجه حارسة الأمن أثناء صعودها السلم بينما حاول مساعدوها تهدئة الوضع بين الطرفين وسط الحضور وعدسات المصورين.

وعلق مجموعة من النجوم الذين حضروا المهرجان على تصرف حراس الأمن بالعنيف والعدواني.

2024-05-24 / 17:55
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