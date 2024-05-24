الـAMMC تكافئ الفائزين في مسابقة القصص المصورة ومسابقة ” Quiz Finance “

هبة بريس

نظمت الهيئة المغربية لسوق الرساميل يوم الأربعاء 22 ماي 2024 حفل توزيع الجوائز على الفائزين في كل من النسخة الأولى من مسابقة القصص المصورة والنسخة الرابعة من مسابقة “QUIZ FINANCE “.

وتُعتبر مسابقة القصص المصورة مبادرة جديدة للهيئة المغربية لسوق الرساميل، وهي ترمي إلى زيادة اهتمام الشباب بمجال سوق الرساميل وحماية الادخار المستثمر في الأدوات المالية.

وسلطت هذه النسخة الأولى الضوء على المواهب الشابة التي تنتمي إلى فئتين عمريتين، ضمت الأولى الاطفال من 12 إلى 17 سنة والثانية الشباب من 18 إلى 24 سنة.

وتمثلت المسابقة في تقديم أعمال تتمحور حول ثلاثة مواضيع، ويتعلق الأمر بالميزانية والادخار والاستثمار في سوق الرساميل. ومن أجل إنجاز أعمالهم، شجعت الهيئة المغربية لسوق الرساميل المشاركين على الاطلاع على الموارد التربوية الموضوعة رهن إشارتهم والمتعلقة بالثقافة المالية.

وبعد مداولات لجنة التحكيم، تم اختيار أربعة فائزين حظيت أعمالهم بالإشادة لإبداعهم ورسالتهم المؤثرة ومساهمتهم في رفع الوعي العام بالقضايا المالية.

وشكل كذلك هذا الحدث فرصة سانحة من أجل توزيع الجوائز على الفائزين في نسخة سنة 2024 من مسابقة ” Quiz Finance” التي عرفت مشاركة 250 تلميذا من سلك التعليم الثانوي التأهيلي الذين يتابعون دراستهم في شعبة علوم الاقتصاد والتسيير في ثمان ثانويات من مختلف جهات المملكة.

وتم في هذا الصدد تتويج أفضل ثلاثة تلامذة من كل مؤسسة، حيث سلمهم الجوائز ممثلون عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل وعن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وعن المؤسسة المغربية للثقافة المالية.