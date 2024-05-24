بإطلالة رائعة.. مريم لكرع تحتفل بعيد ميلادها في اسطنبول

رباب نوي – هبة بريس

تقاسمت الفنانة مريم لكرع مع متابعيها لحظات احتفالها بعيد ميلادها، وسط يخت في بحر اسطنبول.

ونشرت مريم لكرع على صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات ” انستغرام ” مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو لعيد ميلادها الذي أطلت فيه على متابعيها بفستان أبيض اللون أرفقته بمكياج ناعم .

وتجدر الإشارة إلى أن مريم الكرع تألقت في المسلسل الرمضاني بين القصور الذي بث على قناة mbc5 ، رفقة باقة من ألمع نجوم الشاشة المغربية، والذي حقق نسب مشاهدة قياسية في السباق الرمضاني .