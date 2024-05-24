نرجس الحلاق توضح لمتابعيها سبب غيابها على السوشل ميديا

2024-05-24 / 16:46
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رباب نوي – هبة بريس

كشفت الفنانة نرجس الحلاق، لمتابعيها بعد غيابها الطويل عن صفحات التواصل الإجتماعي، في تدوينة على صفحتها الرسمية بموقع ” انستغرام ” سبب هذا الغياب المفاجئ.

وقالت نرجس الحلاق في تدوينتها: ” الزوينات والزوينين، شكرا على ميساجاتكم، أنا والله حتا بخير الحمدلله، عندي مشكل في الإنترنت باقي ما جاو يركبوه، توحشتكم بزاف””

جدير ذكره، أن الفنانة نرجس الحلاق أثارت الجدل مؤخرا بزواجها الثاني واستقرارها في أمريكا رفقة ابنتها.

2024-05-24 / 16:46
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