دخان وألسنة اللهب تتصاعد خلال قصف جوي إسرائيلي على غزة يوم الخميس. تصوير: بشار طالب - رويترز.

“العدل الدولية” تأمر إسرائيل بوقف الهجوم العسكري على رفح

2024-05-24 / 15:33
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هبة بريس – وكالات

أمرت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إسرائيل بوقف العمليات العسكرية في رفح، وذلك في “حكم تاريخي” من المرجح أن يزيد الضغوط الدولية على إسرائيل، بعد أكثر من سبعة أشهر من حرب غزة.

وقالت المحكمة إنه يتعين على إسرائيل “أن توقف فورا هجومها العسكري وأي أعمال أخرى في محافظة رفح قد تفرض على السكان الفلسطينيين في غزة ظروفا معيشية يمكن أن تؤدي إلى تدميرهم جسدياً كمجموعة، أو على نحو جزئي”.

ومن جانبها، رحبت جنوب أفريقيا بقرار محكمة العدل الدولية “الأكثر حزما” تجاه إسرائيل، وفقا لتعبيرها.

كما رحبت الرئاسة الفلسطينية، في بيان، بقرار المحكمة الذي يمثل إجماعا دوليا على مطلب وقف الحرب الشاملة على غزة.

2024-05-24 / 15:33
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تعليق واحد

  1. حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتلبية التطلعات المشروعة للفلسطينيين والإسرائيليين، مع تكريس حماية السيادة الوطنية لدولة إسرائيل

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