مصرع شاب سقط من أعلى عمارة خلال محاولته إنقاذ قطة

اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

لقي شاب مصرعه أمس الخميس ،إثر سقوطه من أعلى عمارة سكنية أثناء محاولته انقاذ قطة ، على مستوى المجمع الحسني بمدينة طنجة.

وقالت مصادر هبة بريس أن الشاب البالغ من العمر 19 سنة ، فقد توازنه قبل ان يسقط فوق سياج يحيط بالعمارة السكنية حيث لقي مصرعه بعين المكان .

وحلت بعين المكان السلطات الأمنية وعناصر الوقاية المدنية حيث تم نقل جثمان الشاب على متن سيارة الإسعاف الى مستودع الأموات بطنجة في وقت باشرت فيه المصالح الأمنية تحقيقاتها حول الواقعة .