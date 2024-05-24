مصرع شاب سقط من أعلى عمارة خلال محاولته إنقاذ قطة
اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس
لقي شاب مصرعه أمس الخميس ،إثر سقوطه من أعلى عمارة سكنية أثناء محاولته انقاذ قطة ، على مستوى المجمع الحسني بمدينة طنجة.
وقالت مصادر هبة بريس أن الشاب البالغ من العمر 19 سنة ، فقد توازنه قبل ان يسقط فوق سياج يحيط بالعمارة السكنية حيث لقي مصرعه بعين المكان .
وحلت بعين المكان السلطات الأمنية وعناصر الوقاية المدنية حيث تم نقل جثمان الشاب على متن سيارة الإسعاف الى مستودع الأموات بطنجة في وقت باشرت فيه المصالح الأمنية تحقيقاتها حول الواقعة .
12 تعليقات
إنا لله وإنا إليه راجعون تعازي الحارة وأصدق المواساة لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم
اللهم ارحمه واسكنه فسيح جناتك اللهم امين
اللهم ارحمه واسكنه فسيح جناتك اللهم امين
إنا لله وإنا إليه راجعون الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان
رحمه الله واسكنه فسيح جناته
انا لله وانا اليه راجعون ، الله يرحموا ويوسع اعليه ويجعل قبره روضة من رياض الجنة ويرزق اهلها الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضه من رياض الجنه
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضه من رياض الجنه
انا لله وانا اليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناته يارب العالمين
الله يرحمه و يغفر له، مات محاولا ان ينقذ روحا، سبحان الله، الله يصبر اهله
انا لله وانا إليه راجعون اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم امين يارب العالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الله ارحمو