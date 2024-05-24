المغرب ضمن أفضل الوجهات للاستمتاع بالمناظر الطبيعية الثلجية بأفريقيا

هبة بريس

ذكرت صحيفة “إندبندنت أونلاين” الجنوب إفريقية، اليوم الجمعة، أن المغرب يعد من أفضل الوجهات السياحية لاكتشاف والاستمتاع بجمال المناظر الطبيعية الثلجية في أفريقيا.

وأبرزت الصحيفة أنه “إذا كانت إفريقيا، ومناظرها الطبيعية المتنوعة، معروفة بشمسها الساطعة، فإن بعض المناطق تتميز بطقس بارد وتساقط الثلوج في فصل الشتاء”، مؤكدة على أهمية تسليط الضوء على تنوع العروض السياحية في القارة.

وأشات إلى أن محطة أوكايمدن للتزلج، الواقعة بسلسلة جبال الأطلس، بالقرب من جبل توبقال (80 كلم جنوب شرق مراكش)، تجسد العرض السياحي المتنوع الذي يتمتع به المغرب.

وأضافت الصحيفة أن هذه المنطقة المرتفعة هي التي تشهد تساقطا أكبر كميات من الثلوج في المغرب، البلد الذي يتمتع أيضا بمناظر طبيعية صحراويةّ، مشيرة إلى أن أوكايمدن تستفيد من مناخ متوسطي مع صيف حار وشتاء طويل بارد يتميز بتساقط الثلوج بكثافة.

وأكدت أن البنيات التحتية الفندقية ومراكز كراء معدات التزلج متوفرة في أماكن قريبة، مبرزة أن أفضل فترة لزيارة هذه المنطقة تمتد من دجنبر إلى أبريل، خلال فصل الشتاء .