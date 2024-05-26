مبعوث المركز الدولي لحوار الثقافات يشيد بمخيم سطيحات بإقليم شفشاون

قام مبعوث المركز الدولي لحوار الثقافات بزيارة مخيم سطيحات التابع لوزارة الشباب والرياضة في إقليم شفشاون هذا الأسبوع، حيث تم استقباله من قبل السيد أحمد قيسامي، المدير الإقليمي للوزارة.

خلال الزيارة، أشاد المبعوث بجمالية الموقع الذي يتميز به المخيم، مؤكدًا على أهمية هذا النوع من المرافق الترويحية والتنموية للشباب. كما استمع إلى شرح مفصل من المدير الإقليمي حول البرنامج الخاص للتخييم والأنشطة المنظمة فيه.

وأعرب المبعوث عن إعجابه بالجهود التي تبذلها وزارة لتوفير بيئة مناسبة وممتعة للشباب خلال فترات العطلات والإجازات، مؤكدًا على دور هذه المرافق في تعزيز الحوار بين الثقافات المختلفة وتنمية مهارات الشباب.

من جانبه، أكد المدير الإقليمي على حرص المديرية الإقليمية على تطوير وتحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة في مخيم سطيحات، بما يضمن استمرار استقطاب الشباب واستفادتهم من الأنشطة والفرص التي يوفرها.