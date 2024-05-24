مدرب ريال بيتيس يؤكد انتقال شادي رياض إلى كريستال بالاس

أكد مانويل بيليغريني، مدرب ريال بيتيس الإسباني انتقال المدافع الدولي المغربي شادي رياض إلى صفوف كريستال بالاس الإنجليزي خلال مرحلة الانتقالات الصيفية.

وفي هذا الصدد، قال بيليغريني في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة ريال مدريد: “شادي رياض سيخضع للفحوصات الطبية يوم الإثنين، لذلك لن يتم استدعاؤه لمباراة ريال مدريد”.

وينتظر أن يسافر شادي رياض إلى إنجلترا خلال الساعات القليلة القادمة من أجل الخضوع للفحوصات الطبية قبل التوقيع بشكل رسمي على عقد انضمامه لصفوف النادي الإنجليزي.