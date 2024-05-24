البيضاء.. إيقاف لص حاول سرقة ممتلكات ساكنة “العمارة المنهارة” + فيديو

هبة بريس – البيضاء

تمكنت المصالح الأمنية بمنطقة بوركون بمدينة الدار البيضاء، مساء أمس الخميس، من اعتقال لص حاول سرقة ممتلكات ساكنة العمارة المنهارة.

وعاينت هبة بريس، عملية إيقاف العناصر الأمنية، للمعني بالأمر الذي كان في حالة هيجان وحاول سرقة عدد من ممتلكات الساكنة.

ونقلت عناصر السلطات المحلية والمصالح الأمنية مساء أمس الخميس، ممتلكات ساكنة العمارة المنهارة، وتم وضعها تحت حراسة الأمن لتسليمها لأصحابها.