البيضاء.. إيقاف لص حاول سرقة ممتلكات ساكنة “العمارة المنهارة” + فيديو

2024-05-24 / 12:49
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هبة بريس – البيضاء

تمكنت المصالح الأمنية بمنطقة بوركون بمدينة الدار البيضاء، مساء أمس الخميس، من اعتقال لص حاول سرقة ممتلكات ساكنة العمارة المنهارة.

وعاينت هبة بريس، عملية إيقاف العناصر الأمنية، للمعني بالأمر الذي كان في حالة هيجان وحاول سرقة عدد من ممتلكات الساكنة.

ونقلت عناصر السلطات المحلية والمصالح الأمنية مساء أمس الخميس، ممتلكات ساكنة العمارة المنهارة، وتم وضعها تحت حراسة الأمن لتسليمها لأصحابها.

 

2024-05-24 / 12:49
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‫4 تعليقات

  1. السوال الدي يطرح نفسه من المسؤول عن انهيار العمارة ، ما محل وزارة الإسكان من الاعراب…علي أين الحمدلله انه لم تكون خسائر بشرية او لنقول ظحايا ولو انهم ظحايا الغش في البناء

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  4. السلام عليكم
    قالك الكردي لاعب الوداد وخرازي لاعب الرجاء هم لي شراو الگراجات لي تحت العمارة وحفرو قاسو الساس وسقطت العمارة الحمد لله خرجت دون خسائر بشرية الله يحفظ الجميع😢

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